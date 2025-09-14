Muere joven motociclista en choque contra camioneta en avenida Reforma

José Joel, de 19 años, perdió la vida al impactar su moto contra una camioneta detenida en semáforo; su acompañante resultó herido y fue hospitalizado

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron de inmediato al lugar, confirmaron el deceso del joven motociclista y brindaron los primeros auxilios a su acompañante. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.– Un trágico accidente cobró la vida de un joven motociclista y dejó a su acompañante lesionado, luego de que ambos se impactaron a gran velocidad contra una camioneta que aguardaba la luz verde en un semáforo de la transitada avenida Reforma.

La víctima fue identificada como José Joel, de 19 años y residente del fraccionamiento Valle Elizondo. Su acompañante, Sergio Jesús, de 18 años, resultó con lesiones no graves y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con el peritaje preliminar, José Joel conducía una motocicleta Honda 2005 por los carriles de sur a norte de la avenida Reforma. Al llegar al cruce con la calle Pedro Pérez Ibarra, no logró detenerse e impactó por alcance contra una camioneta Ford Edge 2008.

“Estaba parado esperando la luz verde cuando sentí el golpe por detrás de una moto”, relató el conductor del vehículo, un hombre de 38 años que resultó ileso.

Agentes de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente, mientras que elementos de la Policía Investigadora y personal de Servicios Periciales procesaron la escena y ordenaron el traslado del cuerpo a una funeraria para la práctica de la autopsia.