Muere Ivan Reitman, productor y director de ‘Ghostbusters’

Ivan Reitman llega al estreno de la película animada "Fantastic Mr. Fox" en la noche inaugural del AFI Fest 2009 en Los Angeles el 30 de octubre de 2009. Reitman, el influyente cineasta y productor detrás de las populares comedias “Animal House” (“Colegio de animales”) y “Ghostbusters” (“Los cazafantasmas”) falleció en su casa en California el 12 de febrero de 2022, informó su familia a The Associated Press. Tenía 75 años. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

LOS ÁNGELES.— Ivan Reitman, el influyente cineasta y productor detrás de las populares comedias ‘Animal House’ (‘Colegio de animales’) y ‘Ghostbusters’ (‘Los cazafantasmas’), falleció. Tenía 75 años.

Reitman murió pacíficamente mientras dormía el sábado por la noche en su casa en Montecito, California, dijo su familia a The Associated Press.

‘Nuestra familia está de duelo por la pérdida inesperada de un esposo, padre y abuelo que nos enseñó a buscar siempre la magia en la vida’, dijeron sus hijos Jason Reitman, Catherine Reitman y Caroline Reitman en un comunicado conjunto. ‘Nos consuela que su obra como cineasta trajo risas y felicidad a innumerables personas en todo el mundo.

Mientras pasamos el luto en privado, esperamos que aquellos que lo conocieron a través de sus películas lo recuerden siempre’.

Conocido por comedias obscenas que retrataron el espíritu de su tiempo, el primer gran éxito de Reitman llegó con la estridente parodia de una fraternidad universitaria ‘National Lampoon’s Animal House’, que produjo. También dirigió a Bill Murray en su primer papel protagónico, en la cinta sobre un campamento de verano ‘Meatballs’ (‘Los incorregibles albóndigas’), y nuevamente en ‘Stripes’ (‘El pelotón chiflado’) de 1981, pero su éxito más notable fue ‘Ghostbusters’ de 1984.

La irreverente comedia sobrenatural protagonizada por Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Ernie Hudson, Sigourney Weaver y Rick Moranis no solo recaudó casi 300 millones de dólares a nivel mundial, sino que obtuvo dos nominaciones al Oscar y generó una verdadera franquicia que incluyó series televisivas y nuevas películas como ‘Ghostbusters: Afterlife’ (‘Ghostbusters: El legado’), estrenada el año pasado y dirigida por su hijo Jason.

Paul Feig, quien dirigió el relanzamiento de ‘Ghostbusters’ en 2016, tuiteó que estaba en shock.

‘Tuve el honor de trabajar muy de cerca con Ivan y siempre fue una experiencia de aprendizaje’, escribió Feig. ‘Él dirigió algunas de mis comedias favoritas de todos los tiempos. Todos en la comedia le debemos mucho’.

‘Una leyenda’, tuiteó el comediante y actor Kumail Nanjiani. ‘La cantidad de grandes películas que hizo es absurda’.

Entre otras cintas notables, Reitman dirigió ‘Twins’ (‘Gemelos’), ‘Kindergarten Cop’ (‘Un detective en el kinder’), vDavev (‘Dave, presidente por un día’), ‘Junior’ y ‘Six Days, Seven Nights’ (‘Seis días y siete noches’). También produjo vBeethoven’, ‘Old School’ (‘Aquellas juergas universitarias’) y ‘EuroTrip’ (‘Euroviaje censurado’), entre muchas otras, incluida la película de su hijo nominada al Oscar ‘Up in the Air’ (‘Amor sin escalas’).

Reitman nació en Komárno, Checoslovaquia, en 1946, donde su padre era dueño de la fábrica de vinagre más grande del país. Su madre había sobrevivido a Auschwitz y su padre estaba en la resistencia. Cuando los comunistas comenzaron a encarcelar a los capitalistas después de la guerra, los Reitman decidieron escapar cuando Ivan tenía solo 4 años. Viajaron en la bodega de una barcaza con clavos con rumbo a Viena.

‘Recuerdo fragmentos de escenas’, dijo Reitman a la AP en 1979. ‘Después me contaron que me dieron un par de pastillas para dormir para que no hiciera ruido. Estaba tan noqueado que dormí con los ojos abiertos. Mis padres temían que estuviera muerto’.

Los Reitman llegaron con un pariente en Toronto, donde Ivan mostró sus inclinaciones por el mundo del espectáculo: montó un teatro de marionetas, daba funciones en campamentos de verano y también tocaba en cafeterías con un grupo de música folclórica. Estudió música y teatro en la Universidad McMaster en Hamilton, Ontario, y comenzó a hacer cortometrajes.

Con amigos y 12,000 dólares, hizo una película en nueve días, ‘Cannibal Girls’ (‘Mujeres caníbales’), que American International accedió a distribuir. Produjo con un presupuesto de 500 dólares una revista de televisión semanal, ‘Greed’, con Dan Aykroyd, y se asoció con el grupo Lampoon en su revista off-Broadway que presentaba a John Belushi, Gilda Radner y Murray. Eso pronto condujo a ‘Animal House’.

Reitman aprovechó el gran éxito de ‘Animal House’ y recaudó dinero para dirigir ‘Meatballs’, que sería más dócil que la primera.

Eligió a Murray como protagonista, lo que resultó un gran paso en la carrera del comediante, pero Ramis dijo más tarde que Reitman no sabía si Murray realmente se presentaría en el set el primer día de rodaje. Sin embargo, fue el comienzo de una asociación fructífera y duradera que produjo la comedia de guerra ‘Stripes’ y ‘Ghostbusters’.

Reitman también le dio a Schwarzenegger su primer papel en una gran comedia, ‘Twins’, junto a Danny DeVito. Era tal la incertidumbre en torno al proyecto que todos renunciaron a sus honorarios por una parte de las ganancias, lo que terminó siendo un acuerdo lucrativo cuando la película recaudó 216 millones de dólares tras haberse hecho por 18 millones.

En septiembre de 2021, se anunció que se estaba trabajando en una secuela, ‘Triplets’ (Trillizos), con Reitman dirigiendo al elenco original, además de Tracy Morgan como su hermano perdido hace mucho tiempo.

Para cuando apareció ‘Kindergarten Cop’ de 1990, Reitman se había establecido como el director de comedia más exitoso de la historia. Aunque ni la experiencia de ser padre de tres hijos lo hubiera podido preparar para la ardua tarea de dirigir a 30 niños de entre 4 y 7 años en la película protagonizada por Schwarzenegger.

La comedia política ‘Dave’, protagonizada por Kevin Kline como un hombre común que tiene que ser el doble del presidente de Estados Unidos, supuso un pequeño cambio para Reitman. El crítico de cine Roger Ebert escribió en ese momento que ‘la película es una prueba más de que no es lo que haces, es cómo lo haces: la dirección de Ivan Reitman y el guion de Gary Ross utilizan la inteligencia y el sentimiento afectuoso para convertir a Dave en un maravilloso entretenimiento alegre’.

Reitman bajó su ritmo como director después de ‘Six Days, Seven Nights’, la comedia de aventuras de 1998 con Harrison Ford y Anne Heche, a la que siguieron solo cuatro películas: ‘Evolution’ (‘Evolución’), ‘My Super Ex-Girlfriend’ (‘Mi súper ex-novia’), ‘No Strings Attached’ (‘Amigos con derechos’) y ‘Draft Day’ (‘Decisión final’), de 2014.

Pero siguió produciendo. Su compañía, Montecito Picture Co., produjo la primera película de Todd Phillips, ‘Road Trip’ (‘Viaje censurado’). Y con ‘Ghostbusters: Afterlife’ incluso dio entevistas de prensa con su hijo, brindando momentos emotivos para ambos con el paso del bastón. Jason Reitman, que apenas tenía 7 años cuando se estrenó la original, hizo algunos guiños a cintas de su padre como ‘Beethoven’ y ‘Cannibal Girls’ en ‘Afterlife’.

‘Dirigir ‘Ghostbusters Afterlife’ fue completamente intimidante’, dijo Jason Reitman el año pasado. ‘Tuve la suerte de hacerlo sentado al lado de mi padre’.

Cuando le preguntaron el año pasado por qué la película de 1984 continuaba fascinando, Reitman dijo a AP que era difícil de definir.

‘Siempre tuve una especie de enfoque sincero para la comedia’, dijo. ‘Me lo tomé en serio, aunque era una película de terror y una comedia, sentí que tenías que lidiar con ello de una manera realista y honesta’.

Jamás desestimó el poder de la comedia y la risa.

‘El gran cliché es sobre lo difícil que es la comedia. Pero, por supuesto, nadie realmente le da ningún respeto’, dijo a Los Angeles Times en 2000. ‘Reír es algo tan visceral.

Entonces, llegar al punto en el que puedes hacer reír a una audiencia de 600 personas es un trabajo realmente preciso e intrincado. … Mi sensación es que nos estamos riendo de las mismas cosas de las que siempre nos hemos reído, pero el lenguaje del cineasta y el actor cambia’.