Muere Geoffrey Palmer, actor de ‘Doctor Who’

MADRID .-El actor británico Geoffrey Palmer, conocido por su aparición en series como Doctor Who o en películas como El Mañana Nunca Muere o Paddington, ha muerto a los 93 años, en su casa y se desconocen las causas de su muerte.

A lo largo de sus más de 50 años de carrera, trabajó con reconocidos cineastas y actores como Ken Loach, Laurence Olivier o Judi Dench.

Palmer nació el 4 de junio de 1927 en Londres. Su carrera comenzó en televisión, con series como Los Vengadores o The Army Game. Posteriormente, trabajó con Laurence Olivier y J.B. Priestley en el teatro, aunque pronto volvió a la pequeña pantalla, participando en Butterflies.

Entre 1992 y 2005, Palmer protagonizó junto con Judi Dench la serie As Time Goes By, para la BBC. Se le ha podido ver en otras series como Fawlty Towers y 007.

El actor participó en películas populares como Un Pez Llamado Wanda, Siempre Puntual, La Locura Del Rey Jorge, Peter Pan: La Gran Aventura, La Pantera Rosa 2 y Paddington.

Además, prestó su voz en varios audiolibros, spots publicitarios, podcasts, así como también narró en la serie documental Grumpy Old Men de la BBC, llevaba retirado desde 2014.