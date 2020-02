Muere el actor Kirk Douglas a los 103 años

La leyenda de Hollywood fue nominado al Oscar por su papel del boxeador Midge Kelly en Champion y protagonista de películas como Spartacus y Lust for Life

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Kirk Douglas, nominado al Oscar por su papel del boxeador Midge Kelly en Champion y protagonista de películas como Spartacus y Lust for Life, falleció a los 103 años, informó su hijo Michael Doauglas.

“Es con gran tristeza que mis hermanos y yo anunciemos que Kirk Douglas nos dejó hoy (este miércoles a la edad de 103 años”, dijo el también actor Michael Douglas en un comunicado.

“Para el mundo era una leyenda, un actor de la época dorada de las películas que vivió bien en sus años dorados, un humanitario cuyo compromiso con la justicia y las causas en las que creía establecieron un estándar al que todos aspiramos”.

Aunque de momento se desconocen las causas de su deceso, se sabe que la salud del famoso estuvo en declive en los últimos años: en 1996 sufrió un derrame cerebral, y aunque logró recuperar la mayoría de sus facultades, no logró reponerse del todo.

Douglas participó en más de 80 títulos, que incluyen Ace in the Hole (1951) y Los Vikingos (1958).

También logró otras dos nominaciones al Óscar por The Bad and the Beautiful (1953) y Sed de Vivir (1956).

Le sobreviven su esposa Anne, sus hijos Michael, Joel y Peter y siete nietos.