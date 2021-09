Muere atropellado y su mascota lo cuida

NUEVO LAREDO, TAM.- Un indigente alcohólico murió al ser atropellado por un vehículo desconocido; su cuerpo fue cuidado por “Canelo” su mascota, que no lo abandonó y trató de atacar a las autoridades que se llevaron el cuerpo.

La víctima fue identificada como Juan Sergio Hernández Madrigal, de 67 años, originario del estado de Guerrero, quien dormía en un terreno baldío en Reforma y 15 de Septiembre, donde antes operaban unos cines.

Entre las ropas del hombre se encontró una licencia de conducir del estado de Guerrero, ya bastante vieja, por medio de la cual se logró su identificación.

Juan Sergio era conocido en el área como Adonaí y siempre era acompañado por su fiel mascota, un can criollo llamado “Canelo”, quien iba a su lado al ser atropellado por un vehículo.

El fatal accidente ocurrió en la avenida Reforma a 100 metros de la intersección con la calle 15 de Septiembre.

El indigente alcohólico iba cruzando la Reforma cuando fue atropellado por un vehículo, del cual no se tienen características y que circulaba de sur a norte.

Luego del accidente, Juan Sergio quedó inconsciente sobre el pavimento, siempre cuidado por “Canelo”, quien permitió lo auxiliaran algunas personas, pero cuando el hombre murió, pretendía revivirlo a lengüetazos en el rostro.

El can estuvo a un lado del cuerpo de Juan Sergio e inclusive trató de atacar al personal de la Policía Investigadora que acudió para dar fe y ordenar el traslado a una funeraria.

Otro indigente, amigo de Juan Sergio y del “Canelo”, fue a recoger al can.