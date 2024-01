Muere Alec Musser, actor de la película ‘Son como niños’

CIUDA DE MÉXICO.- El viernes por la noche murió el actor Alec Musser, según lo informó su prometida, Paige Press. El actor fue encontrado en su casa de California, hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento.

El tío del actor, Robert confirmó la muerte pero tampoco dio detalles.

El también modelo era popular en redes sociales por sus rutinas fitness, donde también compartía fotos de su vida personal.

Musser será recordado por sus participaciones en series como “Esposas desesperadas”, “All my children”, “I Wanna Be a Soap Star” y en la película “Son como niños” donde compartió créditos con Adam Sandler y Salma Hayec.

Sandler compartió sus condolencias en la red social “X”.

I loved this guy. Cannot believe he is gone. Such a wonderful, funny good man. Thinking of Alec Musser and his family and sending all my love. A true great sweetheart of a person. pic.twitter.com/aBDEDvsq6N

— Adam Sandler (@AdamSandler) January 14, 2024