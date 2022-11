Muere Aaron Carter; lo hallan sin vida en bañera de su casa

CIUDAD DE MÉXICO.- Reportan muerte de Aaron Carter, hermano de Nick Carter, integrante de los Backstreet Boys, el portal de espectáculos TMZ asegura que el cantante de 34 años fue hallado sin vida en la bañera de su casa en la ciudad de Lancaster, California (Estados Unidos).

Las fuentes policiales informaron a TMZ que recibieron una llamada al 911 a las 11 de la mañana de hoy sábado, en la que se informó que un hombre se había ahogado en la bañera.

Fuentes policiales señalaron que detectives de homicidios fueron enviados a la escena.

Aaron saltó a la fama a fines de la década de 1990 como cantante pop, lanzó cuatro álbumes de estudio, su álbum debut homónimo se dio a conocer en 1997 cuando solo tenía 9 años.

Fue un rostro conocido del canal Nickelodeon, y en la música hizo su transición al rap a medida que avanzaba su carrera musical; también apareció en “Dancing With The Stars” y actuó en la producción de Broadway “Seussical”.

Aaron tuvo muchos de problemas legales y de abuso de sustancias a lo largo de su vida; hace poco habló abiertamente de sus problemas de adicción y fue a rehabilitación en numerosas ocasiones.

Le sobrevive su hijo, Prince.

Aaron Carter en su lucha contra las adicciones

El cantante estadounidense Aaron Carter luchó por mucho tiempo para vencer sus adicciones, sus cambios físicos dieron de qué hablar y su polémica por estar relacionado en temas de violencia doméstica con su última pareja también persiguieron al hermano de Nick Carter, integrante de los Backstreet Boys.

Aaron, quien fuera reportado muerto este sábado, hallado en la tina de baño de su casa, llevaba cinco años alejado del alcohol, así lo aseguró recientemente y explicó que si había ingresado a un programa de rehabilitación era para recuperar la custodia de su hijo.

El hermano menor de Nick Carter, integrante de los Backstreet Boys, explicó que si bien desde hace un lustro había dejado de beber, se inscribió a un programa de rehabilitación ambulante de un año para dar seguimiento a su enfermedad, pues no había dejado de fumar marihuana del todo, y aunque contaba con un permiso medicinal para cultivar cannabis, el músico quería dejar atrás ese hábito, pues aseguró que todos esos cambios ayudarían a que recupere la custodia de su hijo Prince, que tuvo a lado de su exprometida, la actriz Melanie Martin.

En entrevista con The Sun, en agosto, dijo convencido que quería un cambio de vida y se estaba esforzando para lograrlo: “Tengo licencia de marihuana medicinal para cultivar hasta 99 plantas al año. Pero tiré todo ese equipo, lo vendí todo, me deshice de todas las plantas que estaba cultivando”, aseguró.

En su última foto publicada en Instagram hace una semana, expresó su deseo para que todos pasaran un feliz Halloween, y dejó ver que se sentía feliz y agradecido.

“Este día es hermoso. ¡Mantente bendecido, sé amable y ten un fin de semana de Halloween seguro! Si te relajas solo para Halloween, solo sé que no estás solo”, se lee.

Los cambios en el aspecto de Nick Carter

Aaron Carter se convirtió en una estrella infantil de los años noventa, solía acompañar a su hermano Nick a ensayos con los Backstreet Boys.

En la década del año 2000, sus adicciones al alcohol y las drogas cobraron factura en su aspecto físico, la extrema delgadez que llegó a tener alertó a sus seguidores que no lo habían perdido de vista desde que formó parte de la banda Dead End, cuando tenía apenas siete años.

En 2019, en una entrevista en el programa de televisión “The Doctors”, el músico reveló que padecía esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión maníaca y ansiedad.

El entonces adicto a los calmantes y al alcohol, afirmó entonces ante los televidentes que no tenía “nada que esconder” y enseñó una bolsa repleta de los medicamentos que le suministran para sus tratamientos. Ese mismo año causó polémica porque en Twitter escribió que fue víctima de violación por parte de su fallecida hermana Leslie cuando tenía entre 10 y 13 años. Además, denunció que fue abusado por dos bailarinas y por su hermano Nick.

“Mi hermana me violó (…) cuando no estaba medicada. No solo sufrí abusos sexuales por parte de ella, sino también por parte de mis primeras dos bailarinas cuando yo tenía 8 años. Y mi hermano abusó de mí toda la vida”, contó.

Aaron añadió que su hermana Leslie se trataba con litio por la bipolaridad que sufría, y cuando dejó de medicarse “hizo cosas que nunca quiso hacer”. En 2012 murió a raíz de sus adicciones.

Nick Carter presentó en ese entonces una orden de alejamiento en contra de su hermano por “amenazas a su esposa” Lauren Kitt, quien está embarazada. A través de un comunicado, indicó que esta es una “medida de protección para nosotros y nuestra familia”, y que espera que Aaron “reciba el tratamiento adecuado antes de que se haga daño a sí mismo o cualquier otra persona”.

Hace tres meses, el intérprete de “I´m all about you”, y actor en series como “Sabrina, la bruja adolescente” y “Lizzie McGuire”, aseguró que buscaba una segunda oportunidad, y quería dejar de ser catalogado como una estrella que fracasó o como una persona adicta a las drogas.

El actor estaba muy contento con su faceta como papá, por lo que se esforzaba en aprender en el programa de rehabilitación al que se había inscrito, pues ahí participaba en terapias de grupo y asesoramiento individual, también formaba parte de cursos donde le daban lecciones sobre la crianza de los hijos y le proporcionan información acerca de los efectos y consecuencias de la violencia doméstica.

“Ser padre es nuevo, pero en realidad se ha vuelto muy divertido y emocionante y me ha dado un nuevo capítulo de mi vida. Ha sido increíble”, reconoció.