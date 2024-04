Monterrey levanta protesta formal por presuntos incidentes ante el Inter Miami

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Monterrey levantó una protesta formal ante la CONCACAF por incidentes que el club asegura ocurrieron en la zona de vestuarios al finalizar el partido ante el Inter Miami por los cuartos de final de la Copa de Campeones.

Sin entrar en detalles sobre el motivo de su queja, Rayados indicó el viernes por la noche que informaron al organismo rector del fútbol regional sobre “hechos desafortunados ocurridos en la zona de vestidores”.

De acuerdo con algunos medios locales y a la versión del auxiliar argentino de Monterrey, Nicolás Sánchez, su compatriota Lionel Messi encaró al entrenador Fernando Ortiz al finalizar el encuentro que el equipo mexicano ganó 2-1.

Messi no pudo participar en ese encuentro afectado por una recarga muscular, pero estuvo en el estadio acompañando al equipo.

“Me quiso pelear Messi. No creo que me haya querido pegar porque si no, me hubiera pegado, porque me tuvo a un centímetro”, narró Sánchez en un audio de Whatsapp que se filtró y que él mismo después confirmó ser suyo. “Me puso el puño al lado de la cara. Creo que buscaba mi reacción”.

Sánchez, un ex jugador del Monterrey, dijo que se había acercado a Messi a pedirle una fotografía, pero un encargado de seguridad lo detuvo.

“Yo vi que Messi estaba muy caliente y estaban entrando los árbitros; Messi los encaró y les dijo de todo, de todo y al lado de él, el ‘Tata’ Martino”, agregó Sánchez. “Había gente de la CONCACAF ahí y yo les dije que si nosotros hiciéramos eso, nos echaban a todos”.

Ni el Inter Miami, ni Messi han dado todavía una postura sobre los alegatos del equipo mexicano.

Hasta ahora tampoco se conocen evidencias en video de lo presuntamente ocurrido en la zona de vestuarios.

El partido de vuelta es el próximo miércoles en Monterrey, al norte del país.

Ni el presidente deportivo de Rayados, José Antonio Noriega, ni el entrenador argentino Ortiz quisieron entrar en detalles sobre los acontecimientos que presuntamente ocurrieron.

Unos días antes del encuentro, Ortiz declaró que temía que intereses económicos pudieran beneficiar al Inter Miami e inclinar la serie en favor del equipo de la MLS.

“Lo que sucedió va a quedar ahí son todas cosas que se hablan. Yo no voy a dar ninguna declaración respecto a eso”, dijo Ortiz después del encuentro. “No voy a hablar sobre el tema es algo que surgió ahí y sus intenciones siempre fueron las mejores y por ahí la vamos a dejar”.