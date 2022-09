Mondiacult. La cultura es un ‘bien público mundial’

CIUDAD DE MÉXICO.- Mondiacult 2022, encuentro convocado por la Unesco, llega hoy a su fin con la firma de una Declaración por la Cultura: por primera vez, se establece que la cultura es un ‘bien público mundial’. Por ello, los Estados piden la integración de la cultura ‘como un objetivo específico por derecho propio’ entre los próximos Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

‘La cultura desempeña un papel fundamental en nuestras sociedades. A través de ella, cada uno puede descubrir su humanidad común y convertirse en un ciudadano libre e ilustrado. Es la columna vertebral de nuestra sociedad. Y, sin embargo, a pesar de los avances, todavía no ocupa el lugar que se merece en las políticas públicas y en la cooperación internacional. MONDIACULT 2022 es una poderosa señal para cambiar esta situación. La Declaración adoptada hoy es un compromiso de acción’, declaró Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO.

Luego de tres días de diálogo con sede en la Ciudad de México, 150 Estados del mundo llegaron a esta conclusión de forma unánime, informa un boletín de prensa. El documento también marca una hoja de ruta común para reforzar las políticas públicas en este ámbito.

En esta declaratoria se define que un conjunto de derechos culturales -derechos sociales y económicos de los artistas, pasando por la libertad artística, hasta el derecho de las comunidades indígenas a salvaguardar y transmitir sus conocimientos ancestrales, y la protección y promoción del patrimonio cultural y natural- deben ser considerados en las políticas públicas.

‘También pide una regulación sustancial del sector digital, en particular de las grandes plataformas, en beneficio de la diversidad cultural en línea, la propiedad intelectual de los artistas y el acceso equitativo a los contenidos para todos’, informa el comunicado de prensa.

Compromisos para luchar contra el tráfico ilícito de bienes culturales

Otro compromiso adquirido por los países participantes fue el de intensificar la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, con una mayor cooperación internacional. También se solicitó que el mercado del arte no ponga a la venta objetos cuya procedencia no esté probada, la protección de yacimientos arqueológicos no catalogados para evitar el saqueo.

La Unesco será el organismo responsable en proponer marcos normativos contra el tráfico ilícito de bienes culturales.

Azoulay anunció la creación por parte de la UNESCO e INTERPOL de un museo virtual de bienes culturales robados con el objetivo de crear consciencia, pero también como una herramienta de investigación para las personas que tengan dudas sobre el origen de un elemento. El proyecto estima concluirse en 2025.

Como resultado de este encuentro internacional, también se creó el Foro Mundial sobre Políticas Culturales, que a partir de 2025 la Unesco organizará cada cuatro años. Los debates se nutrirán de un Informe Mundial sobre Políticas Culturales, informa el boletín.

En este segundo Mondiacult -el primero se realizó en 1982- participaron 2 mil 600 personas, entre estas 135 ministros de Cultura. También fueron parte del encuentro 83 ONGS, 32 organizaciones intergubernamentales, 9 organismos de la ONU.