Momentos de los Oscar: Guerra, paz y la coronación de Nolan

En los Oscar se habló de guerra, de conflictos pasados y actuales, y se hizo un llamado por la paz. Hubo un doloroso recordatorio de la reciente muerte de Alexei Navalny. Hubo protestas frente al Teatro Dolby, pidiendo un alto al fuego en Gaza. Y también hubo un poco de política en un año electoral.

La transmisión de los Oscar es siempre una mezcla caótica de estados de ánimo y tonos, por lo que incluso en una noche dominada por temas sombríos, donde la academia coronó una película sobre la bomba atómica, también hubo alegría boba cuando Ryan Gosling subió al escenario (acompañado por muchos Ken) para cantar “I’m Just Ken” de “Barbie”. Quizá Ken no tenga su propia casa en Barbie Land, pero se apropió del escenario.

La noche, sin embargo, no le pertenecía a “Barbie” sino a su compañera en el fenómeno cultural conocido como “Barbenheimer”. “Oppenheimer”, de Christopher Nolan, ganó siete premios Oscar y consolidó el lugar de Nolan en la historia de Hollywood. El botín de la película también incluyó una victoria satisfactoria para el viejo colaborador del director, Cillian Murphy, quien ganó el premio al mejor actor, y un emotivo premio para Robert Downey Jr., su primer Oscar en una carrera marcada por los altibajos.

Esas victorias eran esperadas, pero no faltaron las sorpresas. En la contienda más reñida, Emma Stone ganó su segundo Oscar como mejor actriz por su memorable interpretación en “Poor Things”, un trofeo que le negó a Lily Gladstone la oportunidad de hacer historia como la primera indígena estadounidense en ganar un Oscar competitivo.

Y para que nadie olvide que este es un año electoral, Jimmy Kimmel, en su cuarta ronda como maestro de ceremonias, subió al escenario hacia el final para leer un comentario negativo de Donald Trump publicado en redes sociales sobre los Oscar.

“Gracias por vernos”, dijo Kimmel, un ferviente crítico del expresidente. ”¿No es tarde para tu hora de cárcel?”.

Más de los momentos notables de la noche:

UN COMIENZO TARDÍO…

Los espectadores que sintonizaron a tiempo la ceremonia quizá quedaron perplejos al encontrar comerciales en su lugar. Cuando por fin apareció a cuadro, Kimmel señaló que el programa había comenzado con cinco minutos de retraso. Su monólogo fue un poco sarcástico: está bien, tal vez, bromear sobre la duración de “Killers of the Flower Moon” (dura tanto que podrías conducir hasta Oklahoma y resolver el caso tú mismo), pero quizá es menos aceptable bromear sobre una película con temática del Holocausto que se considera material de “comedia romántica” en Alemania. Aun así, calentó los motores al presentar al querido perro Messi de “Anatomie d’une chute” (“Anatomía de una caída”), y se ganó una ovación de pie cuando llamó al escenario a miembros del equipo de filmación y choferes, aclamándolos por su apoyo durante las recientes huelgas de actores y guionistas.

UN DISCURSO CONMOVEDOR

Habían pasado 30 minutos y sólo se había entregado un premio, pero afortunadamente fue para Da’Vine Joy Randolph. Era la favorita declarada para ganar el Oscar a la mejor actriz de reparto por “The Holdovers” (“Los que se quedan”), pero aún así hizo llorar a muchos con un conmovedor discurso sobre su camino hacia el triunfo. “Por mucho tiempo quise ser diferente”, dijo Randolph. “Y ahora me doy cuenta de que sólo necesito ser yo misma”. Agradeció a un maestro y dijo: “Cuando era la única niña negra en esa clase, me viste y me dijiste que era suficiente”. Y agradeció a su publicista, diciendo que sabía que eso era inusual ”¡pero tú no tienes un publicista como yo!”. Randolph agregó hacia el final: “Le pido a Dios que pueda hacer esto más de una vez”.

DOWNEY JR. AGRADECE A “MI TERRIBLE INFANCIA”

La victoria de Downey Jr. como actor de reparto por “Oppenheimer” también era esperada, pero eso no hizo que su discurso fuera menos conmovedor. Era su tercera nominación en una larga carrera en Hollywood marcada por altibajos. “Me gustaría agradecer a mi terrible infancia”, dijo Downey, haciendo una pausa, “y a la academia, en ese orden”. Reconoció que había “necesitado este trabajo más de lo que el trabajo me necesitaba a mí”, y agradeció no sólo a Nolan, sino también a su estilista, su publicista y, finalmente, su abogado de hace muchos años, quien pasó la mitad de ese tiempo “tratando de que yo estuviese asegurado”, una referencia a una serie de arrestos por cargos relacionados con drogas y un año en prisión que siguió a la primera nominación de Downey al Oscar hace 30 años.

EL LLAMADO A LA PAZ EN UCRANIA

El periodista de The Associated Press Mstyslav Chernov, al aceptar el Oscar al mejor documental por el desgarrador relato de “20 Days in Mariupol” (“20 días en Mariúpol”), señaló con orgullo que era el primer Oscar en la historia de su país, Ucrania. Dijo que se sentía honrado, pero luego agregó: “Probablemente, seré el primer director en este escenario en decir que desearía no haber hecho nunca esta película. Desearía poder cambiar esto (por) que Rusia nunca hubiese atacado a Ucrania”. El filme, un relato en primera persona de los primeros días de la invasión rusa en Ucrania en 2022, es una producción conjunta de AP y la serie “Frontline” de PBS. El premio fue para Chernov, la productora y editora Michelle Mizner y la productora Raney Aronson-Rath. Chernov pidió a Rusia que cese la agresión en Ucrania. “Debemos asegurarnos de que el registro de la historia se aclare y la verdad prevalezca, y que la gente de Mariúpol, y aquellos que han dado sus vidas, nunca sean olvidados”, dijo. “Porque el cine forma recuerdos y los recuerdos forman historia”.

Y A LA PAZ EN GAZA

“The Zone of Interest” (“Zona de interés”), de Jonathan Glazer, se trata de la Segunda Guerra Mundial, una escalofriante descripción de la familia de un comandante nazi que vive junto al campo de exterminio de Auschwitz, pero el guionista y director británico habló sobre una guerra actual aceptar su Oscar a mejor largometraje internacional. “Nuestra película muestra a dónde conduce la deshumanización en su peor momento”, dijo Glazer, antes de abordar el conflicto en Gaza. “Estamos aquí mientras hombres refutan su judaísmo y secuestran el Holocausto por una ocupación que ha llevado al conflicto de tantas personas inocentes”, dijo. “Ya sean las víctimas del 7 de octubre en Israel, o el ataque en curso contra Gaza, todas las víctimas, esta deshumanización”.

UN TRISTE RECORDATORIO

“Si deciden matarme, significa que somos increíblemente fuertes”, esas palabras de la boca de Alexei Navalny, el líder de la oposición rusa, iniciaron el segmento in memoriam, un recordatorio devastador de su muerte ocurrida el mes pasado en una prisión rusa. Navalny era el protagonista del documental ganador del año pasado, “Navalny”. En esa ceremonia su esposa, Yulia Navalnaya, subió al escenario y le habló directamente: “Alexei, estoy soñando con el día en que seas libre y nuestro país sea libre”.

EMMA STONE TRIUNFA, SU VESTIDO NO TANTO

Muchos esperaban una victoria histórica para Gladstone por su sutil y conmovedor trabajo como una mujer osage en “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”). Gladstone se habría convertido en la primera indígena estadounidense en ganar un Oscar y había ganado varios premios previamente, pero fue la actuación cómica y magistralmente física de Stone en “Poor Things” (“Pobres criaturas”) la que se impuso. Stone hizo historia como una de las pocas personas que han ganado en la categoría de mejor actriz en más de una ocasión, y con apenas 35 años. Stone le dijo a Gladstone que compartía el premio con ella. También le confesó a la multitud que su vestido estaba “roto” de la espalda y aseguró que fue durante la interpretación de Gosling.

KENERGY

La estridente actuación de “I’m Just Ken”, en la que Gosling demostró una vez más que puede hacer casi cualquier cosa (drama, acción, comedia, canto y baile) sin sudar. Fue un momento muy esperado por los fans de “Barbie” e incluso los de otras películas, y no defraudó. Gosling, vestido de rosa y lentejuelas, comenzó su actuación entre la audiencia, cantando al oído de su coprotagonista Margot Robbie, y luego se dirigió al escenario, donde se unió a Mark Ronson, productor ejecutivo de la banda sonora de “Barbie”, y a un grupo de Kens bailarines, incluido Simu Liu. Un invitado sorpresa fue Slash en la guitarra, pero el mejor momento fue cuando Gosling bajó a la primera fila para cantar con su directora de “Barbie” Greta Gerwig y sus compañeras de elenco Robbie y America Ferrera, quienes cantaron con él. Un momento épico.

LA VICTORIA DE NOLAN

Como muchos de los premios de la noche, el de Nolan al mejor director y a la mejor película por “Oppenheimer”, junto con su esposa, la productora Emma Thomas, parecía inevitable. Pero aun así fue emocionante contemplar la coronación de un cineasta que para muchos era merecida desde hace años. Al ganar su primer Oscar como director, Nolan, de 53 años, destacó que el cine tiene poco más de cien años. “Imagínate estar allí 100 años después de comenzar a pintar o hacer teatro”, dijo Nolan. “No sabemos hacia dónde va este increíble viaje a partir de aquí. Pero pensar que soy una parte significativa de esto es mucho para mí”.