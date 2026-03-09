Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido líder supremo de Irán, es nombrado su sucesor

Trump dijo que un nuevo líder no iba a “durar mucho” sin su aprobación

ARCHIVO - Mojtaba Jamenei, hijo del difunto ayatolá de Irán Ali Jamenei, durante la celebración anual del Quds, o Día de Jerusalén, en Teherán, Irán, el 31 de mayo de 2019. (AP Foto/Vahid Salemi, archivo)

ARCHIVO - Mojtaba Jamenei, hijo del difunto ayatolá de Irán Ali Jamenei, durante la celebración anual del Quds, o Día de Jerusalén, en Teherán, Irán, el 31 de mayo de 2019. (AP Foto/Vahid Salemi, archivo)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Mojtaba Jamenei, hijo del difunto líder supremo del país, ha sido nombrado su sucesor, anunció el lunes temprano la televisión estatal iraní, mientras que la guerra que comenzó hace poco más de una semana con la muerte de su padre dio un giro dramático.

El Jamenei más joven, a quien no se había visto ni escuchado públicamente desde que comenzó la guerra, desde hace tiempo se le había considerado un contendiente para el cargo, incluso antes de que un ataque israelí matara al ayatolá Ali Jamenei, y a pesar de nunca haber sido elegido o designado para un cargo gubernamental.

El anuncio se produjo después de señales de una fractura entre funcionarios iraníes mientras el país esperaba una decisión de la Asamblea de Expertos, un grupo de clérigos de 88 escaños que selecciona al líder supremo. La televisión estatal leyó un comunicado de la asamblea diciendo que fue seleccionado con base en votos “fuertes” e instando a la nación a unirse detrás de él. La emisora transmitió escenas de personas celebrando en partes de Teherán.

Solo ha habido otra transferencia de poder en el cargo de líder supremo desde la Revolución Islámica hace casi medio siglo.

Una figura reservada , el Jamenei de 56 años ahora se sitúa en el corazón de la teocracia de Irán y tendrá la última palabra sobre todos los asuntos del Estado. Se desempeñará como comandante en jefe del ejército y de la poderosa Guardia Revolucionaria, el brazo paramilitar iraní. También tiene autoridad sobre una reserva de uranio altamente enriquecido que podría usarse para construir un arma nuclear, si decide decretarlo.

La selección de Jamenei enfrenta la probabilidad de críticas de Estados Unidos. “El hijo de Jamenei es inaceptable para mí”, había dicho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán”.

La Casa Blanca no respondió de momento a una solicitud de comentarios. Trump dijo a ABC News el domingo que quiere tener voz en quién llegaba al poder una vez que terminara la guerra, señalando que un nuevo líder no iba a “durar mucho” sin su aprobación.

Pero la Guardia Revolucionaria emitió un comunicado expresando apoyo, y el grupo armado libanés Hezbollah, respaldado por Irán, compartió un retrato del Jamenei más joven en Telegram con el pie de foto: “Líder de la bendita revolución islámica”.

El principal funcionario de seguridad iraní, Ali Larijani, al hablar con la televisión estatal, elogió a la Asamblea de Expertos por reunirse “valientemente” incluso mientras continuaban los ataques aéreos en Teherán. Agregó que Jamenei fue entrenado por su padre y “puede manejar esta situación”.

Crece la ira regional por los ataques

La guerra se extendió peligrosamente hacia la infraestructura civil, mientras que Bahrein acusó a Teherán de atacar una de las plantas desalinizadoras que son cruciales para el agua potable de las naciones del golfo Pérsico, y depósitos de petróleo humeaban en la capital iraní tras ataques nocturnos de Israel.

En una señal de creciente ira en la región, el jefe de la Liga Árabe arremetió contra Irán por una “política temeraria” de atacar a sus vecinos, incluidos los que albergan fuerzas estadounidenses. Los países del Pérsico ya han sido alcanzados por cientos de misiles y drones desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

Arabia Saudí anunció sus primeras muertes, diciendo que un proyectil militar cayó en una zona residencial y mató a dos personas de nacionalidad india y bangladesí. Residentes y trabajadores extranjeros han constituido la mayoría de las muertes a consecuencia de la guerra en las naciones del golfo Pérsico.

En Israel, el ejército reportó las primeras muertes de soldados desde que comenzó la guerra, diciendo que dos murieron en el sur del Líbano mientras Israel combate a Hezbollah. El ejército de Estados Unidos indicó que un miembro del servicio falleció por heridas de un ataque iraní contra tropas en Arabia Saudí el 1 de marzo. Siete soldados estadounidenses han muerto hasta ahora en la guerra.

A consecuencia del conflicto han fallecido hasta ahora al menos 1.230 personas en Irán, 397 en el Líbano y 11 en Israel, según funcionarios.

Plantas desalinizadoras e instalaciones petroleras atacadas

Bahrein , Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí reportaron misiles iraníes.

El presidente iraní Masoud Pezeshkian ha instado a los estados vecinos a no participar en ataques estadounidenses e israelíes. La ofensiva estadounidense no ha provenido de los gobiernos árabes del Golfo Pérsico, sino de bases y buques estadounidenses en la región.

Bahrein acusó a Irán de atacar indiscriminadamente objetivos civiles y dañar una de sus plantas desalinizadoras, aunque su autoridad a cargo de la electricidad y el agua apuntó que los suministros seguían operativos.

Las plantas desalinizadoras suministran agua a millones de residentes en la región y a miles de viajeros varados, lo que provoca nuevos temores de riesgos catastróficos en naciones desérticas.

El ataque ocurrió después de que Irán dijera que un ataque aéreo de Estados Unidos dañó una planta desalinizadora allí. Abbas Araghchi, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, sostuvo que el ataque en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, redujo el suministro de agua para 30 pueblos.

Advirtió que al hacerlo “Estados Unidos sentó este precedente, no Irán”.

En respuesta, el portavoz del Comando Central estadounidense, el capitán de la Armada Tim Hawkins, aseguró que “las fuerzas estadounidenses no atacan a civiles, punto”.

Las autoridades iraníes también dijeron que ataques nocturnos de Israel contra cuatro petroleros de almacenamiento y una terminal de transferencia de crudo dejaron cuatro muertos. Testigos en Teherán indicaron que el humo era tan denso que parecía como si el sol no hubiera salido.

El ejército israelí manifestó que los depósitos de petróleo estaban siendo utilizados por el ejército de Irán como combustible para lanzar misiles.

La Media Luna Roja Iraní advirtió a los residentes de Teherán que tomaran precauciones contra la contaminación tóxica del aire y el riesgo de lluvia ácida. Indicó también que aproximadamente 10.000 estructuras civiles en todo el país habían resultado dañadas, incluidas viviendas, escuelas y casi tres docenas de instalaciones médicas.

Mohammad Bagher Qalibaf, el presidente del Parlamento de Irán, advirtió que pronto podría volverse más difícil tanto producir como vender petróleo. Algunos productores regionales, incluidos de Irak, ya han reducido la producción ante los riesgos en el estrecho de Ormuz.

Líbano dice que medio millón de personas han sido desplazadas

Líbano anunció que más de medio millón de personas han sido desplazadas en la semana de combates entre Israel y Hezbollah.

Es probable que la cifra real sea mayor. El conteo de Líbano de 517.000 se refiere a quienes se registraron en el portal en línea del gobierno. Durante la última semana, Israel ha llamado a los residentes en decenas de pueblos en todo el sur del país y la totalidad de los suburbios del sur de Beirut a evacuar a medida que se intensifican los combates.

El ministro de Salud, Rakan Nassereddine, informó que entre los muertos hay 83 niños y 82 mujeres.

En Beirut, familias se apiñaron en escuelas, durmieron en autos o en áreas abiertas cerca del mar Mediterráneo, donde algunos quemaron leña para mantenerse calientes.

La renovada ofensiva de Israel comenzó la semana pasada después de que Hezbollah lanzara cohetes hacia el norte de Israel durante los primeros días de la guerra de Irán . Los ataques han sido los más intensos desde un alto el fuego de noviembre de 2024. El gobierno israelí continúa con ataques casi a diario, principalmente en el sur de Líbano, alegando que Hezbollah había tratado de reconstruir sus posiciones allí.