Militares violan a dos menores de edad; son amenazadas con llevarlas al Cártel del Golfo

Nuevo Laredo, Tam.- Dos menores de edad resultaron ser víctimas de agresión sexual, robo, amenazadas y golpes por elementos del Ejército Mexicano, que realizaban rondines de vigilancia en la colonia Villas de San Miguel.

Los hechos ocurrieron en pleno mediodía del viernes 22 de marzo, cuando Nohemí de 17 y Victoria de 16 años, se dirijan de compras al Oxxo, señalan que fueron detenidas por su apariencia y forma de vestir, cuestionándolas en reiteradas ocasiones si laboraban para el crimen organizado.

“Nos subieron a las trocas, nos llevaron a un monte, nos empezaron a pegar, nos empezaron a preguntar que, si estábamos trabajando con el crimen organizado, simplemente les respondimos que íbamos de compras al Oxxo y ya íbamos de regreso a nuestras casas, nos empezaron a golpear para decir la verdad, y no entendíamos que verdad querían, si no trabajamos para el crimen organizado” declaró Nohemí de 17 años de edad.

Ambas menores fueron golpeadas en todas partes de su cuerpo por personal de la Sedena; señalan que fueron reiteradas ocasiones que lo hicieron con sus armas, con sus botas en su cabeza; fueron despojadas de sus teléfonos celulares, cadenas y dinero.

“En el monte nos empezaron a manosear, nos empezaron a romper la ropa, a mí me querían penetrar, yo les dije que andaba en mis días, y fue cuando amenazaron con abusar de Victoria, me obligaron a hincarme, me hinque y se sacaron su parte íntima y me obligaron a realizarles sexo oral apuntándome con su arma en la cabeza” añadió Nohemí.

Al no lograr la declaración deseada por personal de la Sedena, y de golpearlas en reiteradas ocasiones, optaron por dejarlas abandonadas en el monte, mismo lugar donde fueron abusadas sexualmente; ambas menores regresaron a su casa en Villas de San Miguel, con la ropa rota y les informaron a sus padres de la violación que habían sufrido minutos antes por parte de los militares.

“A mí me empezaron a manosear, me rompieron mi blusa, mi pantalón, me quitaron mi teléfono, mis cadenas, todo, me empezaron a golpear, estaban aferrados a que nosotros estábamos trabajando mal, yo mire cuando estaban obligando a mi amiga a tener relaciones sexuales, mire cuando un soldado se desabrocho y la obligo a tener sexo oral con ella” señalo Victoria de 16 años de edad.

Los padres de las menores trasladaron a sus hijas a un centro médico, para que fueran valoradas por un especialista; por la violación sexual, así como los golpes físicos que presentan Nohemí y Victoria; quienes coincidieron que presentaran su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) y la Fiscalía General de la Republica en Nuevo Laredo, para que se investiguen los actos criminales realizados por personal de la Sedena.

“Nos quitaron los teléfonos celulares, cadenas, dinero, nos quitaron todo, y nos amenazaron con llevarnos con el Cártel del Golfo para que nos mataran, si no lo hacían los ellos (militares), los Golfos lo realizarían” finalizaron las menores.

Según el artículo 177, de ser encontrados responsables los militares de violación podrían alcanzar de doce a veintidós años de prisión y hasta quinientos días de multa.