Militares secuestran y torturan a adolescente

Nuevo Laredo, Tam. – Elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) secuestraron a un adolescente, a quien golpearon y torturaron por varias horas, abandonandolo en el monte, donde fue encontrado por su madre.

Ángel Juan Pablo Solis Guerrero, de 16 años, había salido de su trabajo en el Libramiento Mex II a la altura de la colonia Oradel, cuando al estar en su camioneta Isuzu Rodeo 2005, fue rodeado por personal militar, que a golpes – señalaron testigos_ lo bajaron y lo subieron a un camión blindado.

El jovencito momentos antes se comunicó con su madre, Isabel Solis Guerrero, a quien le pidió ayuda porque no traía gasolina y la mujer llegó cuando los militares salían huyendo, llevando secuestrado al menor.

Guiada por su corazón y amor de madre, Isabel Solis acompañada de dos hijas, menores de edad y familiares, se dedico a buscar a su hijo, deteniendo a los convoyes militares que se encontraba en su trayecto.

La mujer alcanzó a ver los tres últimos números del camión blindado, 613 y lo anduvo rastreando en su vehículo, siguiéndolos hasta cerca del Puente Internacional III, donde se regresaron hasta la Carretera a Piedras Negras.

En la rotonda donde convergen la Carretera a Piedras Negras, Segundo Anillo Periférico y Colosio Norponiente, el personal militar se detuvo e impidió que la familia siguiera al camión blindado, en donde huyeron hacia el monte los soldados que lo tripulaban y traían secuestrado al menor.

En el lugar el personal militar cerró la circulación y enfrentó a la madre de familia, familiares y amigos del menor, asegurando que ellos no tenían en su poder a Ángel Juan Pablo.

Quince minutos después regresó al lugar el camión blindado 09116613 que los soldados dejaron fuera revisado, pero ya no estaba el adolescente, a quien habían abandonado kilómetros adelante, en el monte.

Isabel Solis guiada por su corazón se dirigió hacia donde observó que había salido el camión blindado. A un costado del bulevar Colosio Norponiente, en el monte y en un charco de agua, encontró a su hijo, que estaba semi-inconsciente.

La madre de familia cargo a su hijo y lo llevó al Hospital Laredo, donde recuperó por minutos la conciencia, narrandole como había sido secuestrado por los militares, que a bordo del camión blindado lo estuvieron golpeando, y lo torturan, poniéndole una bolsa de plástico en la cabeza.

“Nos dejaron revisar los vehículos, pero un camión blindado se fue, yo me percate a donde se había ido y ahí fui a buscarlo y lo encontre en un charco, inconsciente y lo lleve al hospital”, narro la mujer.

Agregó que Ángel Juan Pablo le dijo que los soldados lo habían golpeado, torturado con una bolsa y querian se inculpara de algún delito; la presión de la familia y de los medios de comunicación que dieron cobertura al secuestro, hicieron que los militares lo abandonaran en el monte.

“Voy a ir hasta las últimas consecuencias, quiero que se haga justicia, es un menor, no tenían porqué haberlo ni detenido, mucho menos golpearlo y torturarlo. Pondré mi denuncia ante las autoridades correspondientes”, señaló la mujer, entrevista afuera del hospital donde es atendido el adolescente.

El personal médico dio a conocer que Ángel Juan Pablo presenta golpes en diferentes partes del cuerpo, ademas de una crisis nerviosa producto de la tortura que fue objeto, principalmente por el uso de una bolsa de plástico, con la que estuvieron los militares a punto de asfixiarlo.