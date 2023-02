Militares roban una vulcanizadora; dueño pondrá denuncia

Nuevo Laredo, Tam.- Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional allanaron una vulcanizadora, aprovechando que el dueño no estaba, robando su herramienta de trabajo y un gato hidráulico, además de amenazar a los vecinos para que no estuvieran de “fisgones”.

Daniel Martínez Herrera, de 19 años, dueño de la pequeña vulcanizadora ubicada en San Armando 1229 en la colonia Villas de San Miguel, fue testigo del robo perpetrado por los militares, cuando regresaba después de ir a comprar unos productos a una tienda de abarrotes.

Momentos después de que el personal de SEDENA se retira del lugar, familiares y vecinos realizan transmisiones en vivo por Facebook, narrando el allanamiento y robo cometido por los soldados; en una de las transmisiones la persona detalla los objetos robados a Daniel.

“Yo salí a la tienda a comprar para comer y pues pasaron unos soldados, se regresaron, y se metieron al negocio, yo vine y trate de entrar, pero uno me faltó al respeto, me dijo que no, que me fuera a la chingada”, narró el joven.

El dueño de la vulcanizadora se retiró para evitar problema y observó a los militares, que se metieron por la fuerza al negocio, donde además vive, donde se quedaron media hora.

Inicialmente eran elementos en 4 patrullas de la SEDENA, pero cuando se retiraron llegaron otras, hasta sumar 12 vehículos militares.

“Yo me fui a asomar a ver que paso y pues yo pensé no, a lo mejor agarraron a alguien o algo y no fue así, sino que se metieron aquí y se llevaron mi herramienta de trabajo así como un gato hidráulico de los grandes” señaló el afectado.

Los vecinos fueron testigos del allanamiento y robo en la vulcanizadora. Elisa, narró cómo al escuchar ruidos afuera de su casa, salió para ver qué estaba pasando, observando a los militares en el negocio, de donde se robaron diversos objetos.

“Estaban sacando cosas y nos dijeron que nos metiéramos, que no anduviera de fisgona, yo vi a los soldados en la vulcanizadora y cuando se robaban la herramienta del vecino, que tiene muchos años de trabajar aquí”, manifestó Elisa.

Daniel interpondrá una denuncia en contra de los militares por allanamiento y robo, señalando sentirse decepcionado del actuar del personal de la SEDENA, “ellos están para que nos cuiden a nosotros, no para que nos chinguen”.