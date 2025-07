Militares roban 50 mil pesos y mil dólares; comerciante los persigue y ciudadanos los enfrentan

Nuevo Laredo, Tam.— Una denuncia ciudadana en redes sociales desató la indignación popular en Nuevo Laredo, luego de que tres jóvenes fueron agredidos físicamente durante una “revisión de rutina” realizada por elementos del 16.º Regimiento de Caballería Motorizada de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Tras someterlos, los militares les robaron 50 mil pesos, mil dólares y varios teléfonos celulares, propiedad de clientes del comerciante Miguel Ríos García.

Los soldados huyeron en tres vehículos oficiales —un camión blindado y dos patrullas— que fueron perseguidos durante más de tres horas por el propio Miguel Ríos, padre de uno de los jóvenes afectados. La persecución culminó cuando cientos de ciudadanos se sumaron espontáneamente y lograron bloquear las unidades en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines.

Ríos García, dueño de un negocio de reparación y venta de celulares en la pulga de la colonia Infonavit Fundadores, relató que su hijo y dos trabajadores —uno de ellos menor de edad— fueron interceptados sin justificación, golpeados y despojados del dinero y los equipos. Al recibir el aviso, viajó desde Monterrey hasta Nuevo Laredo, localizó a los militares y comenzó una transmisión en vivo por Facebook mientras los seguía por distintas calles de la ciudad.

Durante la persecución, los elementos castrenses circularon en sentido contrario, brincaron camellones y colisionaron con varios vehículos, incluido el de Ríos, quien denunció daños en la suspensión, defensa y llanta de su camioneta. La transmisión se viralizó rápidamente, lo que motivó que decenas de ciudadanos se sumaran al operativo civil hasta alcanzar a las unidades.

En la avenida Ruiz Cortines, entre las calles Chihuahua y Fray Pedro de Gante, la multitud interceptó las unidades 0916339 y 0916549 de la SEDENA. El oficial al mando admitió haber revisado a los jóvenes, aunque negó el robo. Sin embargo, entregó mil dólares y dos mil pesos en efectivo a Miguel Ríos, comprometiéndose a devolver el resto del dinero al día siguiente.

Horas más tarde arribó al lugar el coronel David Gonzales Carrasco, comandante del 16.º Regimiento, quien sostuvo una negociación dentro de la camioneta del comerciante. Se comprometió verbalmente a pagar los 48 mil pesos restantes y a cubrir los daños al vehículo, pero se negó a firmar cualquier documento que respaldara su promesa.

La indignación aumentó al evidenciarse el estado de ebriedad del coronel durante el encuentro. Testigos aseguraron que Gonzales Carrasco tenía aliento alcohólico, hablaba con dificultad y se negó a dar declaraciones a los medios de comunicación.

“Estuvimos con él tambaleando, titubeando… olía a tomado… con sus cubitas… así se le notaba”, relató uno de los presentes.

El abogado Roberto Puente, representante legal de la familia, confirmó que presentarán una denuncia formal ante instancias federales por abuso de autoridad, robo y otros delitos. Aunque agradecieron la solidaridad ciudadana, advirtieron que no permitirán que el caso quede impune.

“Aunque me arreglen la troca y me entreguen lo prometido, la denuncia sigue; esto no es de hace un mes, sino un patrón constante de abusos”, afirmó Miguel Ríos García.

La movilización espontánea de cientos de ciudadanos evidenció el hartazgo acumulado ante los constantes abusos de elementos militares en Nuevo Laredo.

Según testimonios, muchas víctimas anteriores no denunciaron por temor, lo que convierte la acción de Ríos García en un acto de resistencia colectiva sin precedentes.

Por ahora, las víctimas aguardan el cumplimiento de los compromisos por parte de la SEDENA, mientras crece la exigencia pública de que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables de este nuevo caso de violencia militar contra la ciudadanía.

