Militares golpean a dos jóvenes; a uno lo ‘tablean’ en los glúteos

Nuevo Laredo, Tam.— Personal militar de Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) secuestraron y torturaron a dos jóvenes, a quienes obligaron a grabar un video “deslindándolos de responsabilidades”.

Alberto Hernández Gómez y Alejandra Guadalupe Castillo, fueron abandonados en la Carretera Radial III, donde los soldados les ordenaron que corrieran o les iban a disparar para matarlos.

Hernández Gómez presenta hematomas en brazos, piernas y espalda, así como los glúteos casi reventados por la brutal golpiza que le infirieron los militares con un barrote de madera.

Alejandra además de golpes y moretones en diferentes partes del cuerpo, fue amenazada de muerte, le hicieron grabar un video donde exculpaba a los militares, que además le cortaron el cabello a navajazos.

“Estoy aquí internado, porque me agarraron los soldados y me llevaron. Me tuvieron como seis, siete horas ahí arriba del camión, nos traían golpeando. Y se llevaron a la muchacha, la obligaron a que se tomara un video que ellos no nos golpearon a nosotros”, narró el joven, que permanece en una clínica de esta frontera.

Agrego que “tengo golpes aquí en los brazos, en todo el cuerpo, las nalgas casi estallaron, porque, me golpearon con un barrote y me querían mochar los dedos con unas pinzas; me quemaron con una navaja y un encendedor en las partes íntimas y me echaron como un polvito piquín que quería que lo respirara para que me ahogara”.

Alejandra narró cómo los militares, recién llegados a Nuevo Laredo, los detuvieron por “sospechosos” y durante varias horas, los golpearon y torturaron. A ella le cortaron con una navaja el cabello.

“Me obligaron a grabar un video para deslindar de responsabilidad a los militares de cualquier cosa que nos pasara y que ellos no me habían golpeado ni nada, pero sí, me pegaron y me cortaron el cabello, además me amenazaron de muerte”, señaló la joven.

Ella fue testigo de la tortura a la que fue sometido Hernández Gómez.

“Esto está muy mal, que no debe tratar así a la gente, y luego dicen que porque les tenemos miedo, por ellos no investigan nada, solo usan la violencia”, enfatizó Alejandra.

El joven y la mujer fueron abandonados en Radia III, “me dijeron que no anduviera diciendo nada, que ellos no me llevaron y que le corriera, que nos iban a disparar que nos iban a matar”.