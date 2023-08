Militares de las Fuerzas Especiales abusan sexualmente de mujer en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.- Una comerciante de 24 años de edad, que se dedica a la venta de tacos, fue violada por elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); fue interceptada cuando se dirigía a pie, a surtir su materia prima al Smart de la colonia Juárez.

“Iba caminando por la banqueta, para surtir para vender taquitos, yo soy comerciante, iba rumbo a Smart, me dijeron párate, yo no sabía a quién le estaban hablando, no entendía lo que decían y me dijeron párate, me seguí caminando, se bajaron todos los militares y me metieron a una casa abandonada, me sentaron, me cortaron el cabello, y me empezaron a besuquear, abusaron sexualmente de mí” denunció Marícela de 24 años edad.

La víctima denunció eran aproximadamente las 7:30 de la mañana cuando iba caminando por el crucero de 5 de febrero y Tamaulipas en la colonia San Rafael, cuando militares que patrullaban en tres camionetas tipo Chevrolet Pick-up y uno blindado, se bajaron y por lo menos 5 de ellos cometieron el abuso sexual.

“Todos abusaron de mí, me metieron la metralleta allá abajo, y me tiraron dos balazos, gracias a dios no me hirieron, me confundieron con una persona que ni siquiera conozco, no sé qué querían, quiero que se haga justicia, puede haber mujeres y abuelitas que les puede pasar lo mismo que a mí” entre llanto declaró la afectada.

Marícela señaló, que puede identificar plenamente a los cinco militares de las fuerzas especiales que participaron en la violación, ya que solo uno tenía el rostro cubierto; después haber cometido el delito, personal castrense se retiraron del lugar, dejando abandonada a la víctima.

“Puedo identificar todo el recorrido cuando me agarraron y me metieron al edificio abandonado, antes era una farmacia Calderón, eran 3 patrullas militares y un blindando, no miré el número de las camionetas de los militares, solo un militar tenía el rostro cubierto, fueron cinco los que abusaron sexualmente de mí, los demás estaban afuera” añadió.

DICTAMEN MÉDICO POR VIOLACIÓN

El médico de guardia quien atendió a la víctima, señala que presenta un shock emocional fuerte a consecuencia del abuso sexual, que puede afectar psicológicamente, sin embargo, Marícela presenta heridas y signos de violencia en la zona genital.

“Lo único que puedo informar es que la paciente presenta heridas y signos de violencia en la zona genital, todas ellas compatibles con una penetración violenta, especialmente intensa, a la joven le cuesta hablar y abrir los ojos, presenta un shock emocional fuerte, es lo que puedo informar de momento” señaló el médico de guardia.

PRESENTARÁ DENUNCIA CONTRA MILITARES

La víctima señala que interpondrá la denuncia correspondiente y espera que las autoridades no sean el principal obstáculo para la realización de acciones justas e imparciales a la violación sexual y de los derechos humanos de Maricela; ya que los casos de abuso sexual cometidos por personal de Sedena, no es castigado.

“Me dejaron ahí tirada, me puse mi ropa y pedí ayuda a unos señores para que ayudaran porque yo me sentía bien asqueada de lo que me hicieron, me robaron mi celular y se llevaron $1500 pesos que eran para surtir la venta” finalizó Marícela.