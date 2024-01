Militares asesinan a obrero y hieren a su acompañante: “Nos equivocamos”, dicen los soldados, que le siembran un arma

Nuevo Laredo, Tam.- Un obrero fue asesinado a balazos por elementos del Ejército Mexicano en un ataque directo perpetrado en el Segundo Anillo Periférico, entre la colonia Villas de San Miguel y el Bulevar Universidad. “Ya la regué, ya la regué, no traen armas”, gritaba un militar a sus compañeros, quien le dio una patada en el rostro a Miguel Ángel, acompañante de la víctima, para luego ordenarle “vete, vete o te matamos”.

Javier, de 23 años, murió por los disparos realizados por los militares, mientras que su amigo fue llevado por sus familiares a un hospital para recibir atención médica. “Mi amigo pasó por mi casa en Villas de San Miguel, cuando íbamos por el Segundo Anillo Periférico, se puso por un lado del auto una camioneta de los soldados y nos empezaron a disparar, sin motivo, ni siquiera nos marcaron el alto”, narró Miguel Ángel, de 18 años.

El personal militar disparó contra la Nissan Murano donde iban los dos obreros por el costado izquierdo, hiriendo mortalmente a Javier, quién metros adelante perdió el control del vehículo y se metió entre el monte. Ya estaba agonizando. “A mí me bajaron a puros golpes, me dieron patadas en la nariz y la herida del balazo que tengo en el brazo; me preguntaban por armas, yo les dije que no sabía nada de armas, se asomaron al auto y dijeron que se habían equivocado”, señaló Miguel Ángel. El sobreviviente fue golpeado y al no encontrar los militares nada ilícito en el vehículo le ordenaron que se fuera o lo iban a matar.

Los militares en un afán por evadir su responsabilidad en el asesinato, le sembraron un arma y le pusieron un uniforme a su víctima, y reportaron que ellos habían repelido una agresión.

Familiares del joven obrero exigen justicia y piden a las autoridades ministeriales se realice la prueba de Rodizonato de Sodio a Javier, para comprobar que no uso ningún arma, y que esta le fue sembrada por los soldados, que solo buscan impunidad; además del testimonio del sobreviviente.

BALACERA EN EL KILÓMETRO 26; MUERE HOMBRE QUE BUSCABA TRABAJO.

En otro hecho, elementos de la Guardia Nacional en el kilómetro 26 de la Carretera Nacional, supuestamente se enfrentaron contra los tripulantes de una camioneta, aparentemente armados; un agente murió, otros tres resultaron heridos, también un joven que buscaba trabajo falleció de un balazo en la cabeza y otra mujer recibió un impacto de bala en un brazo.

A bordo de un camión de transporte de personal, propiedad de la empresa Cattle And Poultry, quedó el cuerpo de Hugo, de 35 años, con domicilio en la colonia Buenavista, que iba a buscar empleo en la misma compañía. El chofer y dos trabajadores sobrevivieron, aunque el camión presenta múltiples impactos de bala realizados por los elementos de la Guardia Nacional.

En el mismo lugar, resulto lesionada de un balazo en el brazo izquierdo, Maria Fernanda Hernández Hernández, de 22 años, quien viajaba en un autobús proveniente de la ciudad de México.

“Yo venía de México, en el kilómetro 26 vi a la Guardia Nacional disparando; a mi me hirieron en el brazo y me baje corriendo, una señora me ayudo y me trajo a la Cruz Roja”, narro la joven, quien presenta una herida de bala en el brazo izquierdo con entrada y salida.

MILITARES CAUSAN CAOS VIAL.

personal del Ejército Mexicano generó caos vial al cerrar de manera abrupta todos los puentes vehiculares sin una razón. Esta acción, que afectó la movilidad en la ciudad, provocó tensiones entre los automovilistas y los militares, ya que algunos de estos puentes son la única conexión entre diversas colonias.

Además del cierre los militares amenazaron a los conductores con sus armas, exacerbando la situación y generando temor entre la ciudadanía, ya que este cierre que duro varias horas, afecto la vida cotidiana de la población.