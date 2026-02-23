Middleton y P.J. Washington impulsan a Mavs y cortan una racha de 10 derrotas al vencer a Pacers

Khris Middleton (20), de los Mavericks de Dallas, dispara sobre Jay Huff (32), de los Pacers de Indiana, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 22 de febrero de 2026, en Indianápolis. (AP Foto/Michael Conroy)

Khris Middleton (20), de los Mavericks de Dallas, dispara sobre Jay Huff (32), de los Pacers de Indiana, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 22 de febrero de 2026, en Indianápolis. (AP Foto/Michael Conroy)

INDIANÁPOLIS (AP) — Khris Middleton anotó 25 puntos y P.J. Washington sumó 23 para liderar a los Mavericks de Dallas sobre los Indiana Pacers 134-130 el domingo, poniendo fin a una racha de 10 derrotas consecutivas.

Middleton también registró siete rebotes y siete asistencias, y fue uno de seis jugadores de los Mavs que anotaron en dobles dígitos. Washington capturó nueve rebotes, y Marvin Bagley III aportó 12 unidades y 11 rebotes. Dallas cortó su peor racha desde las seguidillas de 10 y 15 derrotas en 1997-98, y ganó por primera vez desde el 22 de enero, cuando venció a Golden State.

El alero All-Star Pascal Siakam regresó tras perderse tres partidos y lideró a los Pacers con 30 puntos, además de tomar ocho rebotes. Andrew Nembhard terminó con 22 tantos y 11 asistencias. Jarace Walker añadió 18 unidades, nueve rebotes y seis asistencias.

Kobe Brown anotó 15, la mayor cifra de su carrera, mientras Indiana cayó a 0-3 desde el receso del Juego de Estrellas, al perder su primer partido en casa desde el 3 de febrero —el lapso más largo entre partidos como local en la historia de la franquicia en la NBA.

Los Pacers jugaron sin Aaron Nesmith, el recientemente adquirido Ivica Zubac y T.J. McConnell por lesiones, y el entrenador Rick Carlisle comentó antes del salto inicial que el base All-Star Tyrese Haliburton, también lesionado, ahora además padece herpes zóster. El novato de Dallas Cooper Flagg también se perdió su tercer partido consecutivo por un esguince en el pie izquierdo, y no pudo disputar su única aparición en Indianápolis esta temporada.