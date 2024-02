México: Surgen más casos de filtración de datos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La candidata a la presidencia de México por una coalición opositora, Xóchitl Gálvez, informó domingo que su número de teléfono fue divulgado en redes sociales, lo que representa un nuevo caso de filtración de datos que han afectado a varias figuras del oficialismo en México.

Gálvez publicó en la red social X, antes Twitter, que después de la filtración comenzó a recibir mensajes de odio. Descartó, sin embargo, que pretenda cambiar de número, a diferencia de algunos dirigentes oficialistas afectados por las filtraciones, e invitó a sus seguidores a enviarle mensajes.

“Entre los mensajes que he recibido critican mis kilos de más, y me critican los dientes chuecos. No se preocupen, eso se quita. Lo que no se quita es el cariño de los cientos de mensajes de apoyo, ánimo y solidaridad que me han llegado. Y esos ahí se quedan”, agregó.

El caso de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, que integran los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Revolución Democrática (PRD), se produce un día después que José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la candidata presidencial oficialista Claudia Sheinbaum denunciaron la publicación de sus números de teléfono en redes sociales.

Entre los afectados se incluye al coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez; Mario Delgado y Citlalli Hernández, presidente nacional y secretaria general de partido gobernante Morena, respectivamente, y el diputado oficialista Gerardo Fernández Noroña, miembro del equipo de campaña de Sheinbaum.

Las filtraciones se producen después de la polémica generada luego de que en la conferencia diaria de López Obrador se divulgó el número telefónico de la jefa de la corresponsalía del New York Times en México, Natalie Kitroeff. El incidente llevó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) — un organismo autónomo — a iniciar una investigación por la posible violación de una ley de protección de datos personales.

El número telefónico de Kitroeff fue difundido el pasado jueves en la conferencia diaria del presidente, conocida como “la mañanera”, en la que López Obrador respondió un cuestionario que le envió el diario estadounidense como parte del reportaje que realizó sobre supuestos aportes millonarios de narcotraficantes a personas allegadas al mandatario antes de las elecciones de 2018. Las autoridades federales de Estados Unidos llevaron a cabo las investigaciones sobre los presuntos financiamientos y posteriormente archivaron el caso.

La Casa Blanca, opositores y organizaciones defensoras de la libertad de prensa arremetieron contra la divulgación del número de la periodista del New York Times.

López Obrador rechazó que su acción fuera indebida y aseguró que estaba dispuesto a difundir nuevamente el teléfono de un periodista, aunque eso pudiera ir en contra de la normativa de protección de datos personales.

“Por encima de esa ley está la autoridad moral y la autoridad política, y yo represento a un país, y represento a un pueblo que merece respeto”, sostuvo.

Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI, señaló el sábado en redes sociales que el organismo ejercerá las facultades para asegurar el derecho a la protección de los datos personales en México.

Fernández Noroña anunció el domingo que la Policía Cibernética ya lleva a cabo una investigación para dar con el responsable de difundir los números telefónicos de López Beltrán y de Sheinbaum.

YouTube eliminó la conferencia del 22 de febrero en la que se difundió en número de Kitroeff por “infringir las normas de la comunidad”, informó el presidente en su cuenta de X.

López Obrador cuestionó la decisión y afirmó que la plataforma tuvo una “actitud prepotente y autoritaria” y está “en plena decadencia”.