México postula ‘Bardo’ de Iñárritu para nominación al Oscar

RCHIVO – Alejandro G. Iñárritu posa en la sala de prensa con el premio a mejor director por "The Revenant" en los Oscar en Los Angeles el 28 de febrero de 2016. La película de Iñárritu “Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades” fue anunciada el 29 de septiembre de 2022 como la seleccionada de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para buscar una nominación al Oscar a mejor película internacional para la 95ª entrega de los Premios de la Academia que se celebrará en marzo de 2023. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

RCHIVO – Alejandro G. Iñárritu posa en la sala de prensa con el premio a mejor director por "The Revenant" en los Oscar en Los Angeles el 28 de febrero de 2016. La película de Iñárritu “Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades” fue anunciada el 29 de septiembre de 2022 como la seleccionada de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para buscar una nominación al Oscar a mejor película internacional para la 95ª entrega de los Premios de la Academia que se celebrará en marzo de 2023. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

CIUDAD DE MÉXICO.— La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció el jueves a ‘Bardo’ de Alejandro G. Iñárritu como su candidata para buscar una nominación al Oscar y ‘Noche de fuego’, de Tatiana Huezo, como su apuesta para los Goya.

‘Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades’ representará a la cinematografía mexicana para una posible nominación a la categoría de mejor película internacional de la 95ª entrega de los Premios de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas que se celebrará el 12 de marzo de 2023 en el Teatro Dolby en Los Ángeles.

‘Noche de Fuego’ buscará llegar a la 37ª ceremonia de los Goya, que tendrá lugar el 11 de febrero en Sevilla como nominada en la categoría mejor película iberoamericana en los premios que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Los procesos de elección de ambos filmes se llevaron a cabo de forma paralela e independiente.

Para ser consideradas, las películas deben incluir al menos 51% de sus diálogos en una lengua oficial mexicana en el caso de los Goya y 50% no hablados en inglés en el caso de los Oscar. También deberán haber sido estrenadas y exhibidas comercialmente en alguna sala cinematográfica en México durante un periodo mínimo de exhibición de siete días.

‘Bardo’ se estrenará en los cines de México el 27 de octubre, seguida de un estreno limitado en cines de Estados Unidos y España el 4 de noviembre y el 3 de noviembre en Argentina, antes de su lanzamiento global el 18 de noviembre. La película llegará a la plataforma de streaming Netflix el 16 de diciembre.

Protagonizada por Daniel Giménez Cacho, ‘Bardo’ cuenta la historia de un renombrado periodista y documentalista mexicano que vive en Los Ángeles hasta que se ve obligado a regresar a su país.

‘Noche de fuego’, el primer filme de ficción de la documentalista Huezo, fue la seleccionada para representar a México en la pasada edición de los Oscar. Basada en la novela ‘Prayers for the Stolen’ (‘Ladydi’) de la autora mexicana-estadounidense Jennifer Clement, retrata a un grupo de niñas que se hacen pasar por niños ante la violencia por el narco en el campo mexicano.

El filme de Huezo recibió una mención especial en el Festival de Cine de Cannes y también ha sido galardonado en los festivales de San Sebastián y Atenas. Es la más nominada para la próxima entrega del Premio Ariel a lo mejor del cine mexicano, otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), con 19 menciones. El Premio Ariel se entregará el 11 de octubre en la Ciudad de México.

Las películas mexicanas seleccionadas por la AMACC han sido nominadas en 20 ocasiones al Premio Goya, la más reciente en 2021 para la película ‘Los lobos’, de Samuel Kishi Leopo. En tres ocasiones la cinematografía mexicana ha sido distinguida con el Goya a mejor película iberoamericana: en 1996 por ‘El callejón de los milagros’, del recientemente fallecido director Jorge Fons; en 1978, por ‘Lo que importa es vivir’, de Luis Alcoriza, y en 2019 por ‘Roma’ de Alfonso Cuarón.

G. Iñárritu conoce la sensación de ser postulado por la AMACC, sus películas han conseguido dos de las nueve nominaciones de México en la categoría de mejor película internacional: en 2001 por ‘Amores Perros’ y en 2011 por ‘Biutiful’. Otros de los filmes mexicanos nominados al Oscar han sido ‘Macario’ de Roberto Gavaldón en 1961, ‘El laberinto del fauno’, de Guillermo del Toro, en 2007, y ‘Roma’ de Alfonso Cuarón, que conquistó la primera estatuilla para México en la categoría en 2019.

A lo largo de su carrera, G. Iñárritu ha sido galardonado con cinco Oscar, incluyendo mejor dirección, película y guion por ‘Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)’ (‘Birdman o (La inesperada virtud de la ignorancia)’).