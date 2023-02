México pierde contra Puerto Rico, antes de las semifinales

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque ya tenían su boleto asegurado a las semifinales, los Cañeros de Los Mochis no cerraron de la mejor manera la primera ronda en la Serie del Caribe 2023.

Los representantes de México fueron derrotados (9-3) por los Indios de Mayagüez de Puerto Rico, lo que resulta un llamado a tiempo, previo a disputar las rondas a eliminación directa.

Desde los primeros innings, el bateo de los boricuas le cayó al pitcheo de los sinaloenses, que esta vez no tuvo la precisión de días anteriores.

Con Edwin Díaz como figura, los caribeños llegaron a tener ventaja de 5-0, pero los mexicanos intentaron responder y consiguieron tres carreras, dos de las cuales fueron producidas por Fernando Villegas, quien intentó cargar con el ataque del representativo tricolor.

La reacción no alcanzó y se decretó la segunda derrota de Los Mochis en esta Serie del Caribe, pero lo importante es la semifinal.