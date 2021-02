México lució en los premios de Sundance 2021

CIUDAD DE MÉXICO.- México brilló y resplandeció en el Festival de Cine de Sundance 2021.

CODA, en la que participa Eugenio Derbez, obtuvo cuatro premios; USERS le dio a su directora, la mexicana Natalia Almada, uno más; y Son of Monarchs, rodada en Nueva York y Morelia, y con Tenoch Huerta como estelar, obtuvo reconocimiento especial económico.

En el certamen fílmico fundado por Robert Redford, y el cual se efectuó por primera vez de manera digital, hubo risas, lágrimas, y todo tipo de emociones durante los ocho días de funciones, ya que oficialmente culmina mañana con exhibición de ganadoras.

Dirigida por Siân Heder, CODA fue de las primeras en presentarse este año, y causó revuelo por la narrativa de una joven, Ruby (Emilia Jones), quien es la única no sorda de su familia y se debate entre continuar con su idea de hacer carrera fuera de su clan o seguir con ellos de por vida.

Obtuvo el Premio de la Audiencia, Drama de EU; el Premio del Gran Jurado, Drama de EU; Dirección de Drama para Siân Heder y el Premio Especial del Jurado para Mejor Ensamble, y así se enfila a continuar en festivales y camino a temporadas de premios del próximo ciclo, 2021-2022.

“Estamos que no lo podemos creer; esto es un shock, un impacto, un orgullo. Todos estamos felices y muy agradecidos”, dijo Derbez en un mensaje pregrabado en el que compartió cámara con el elenco de CODA.

“Es un honor, un agradecimiento total a Sundance y a todo el público. Nos sentimos felices de que una historia tan incluyente y llena de vida nos pueda ofrecer tanto”, apuntó la directora.

Natalia Almada, oriunda de Sinaloa y radicada en la Unión Americana, fue reconocida con el Premio de Dirección, en el rubro de Documental de EU, por su trabajo en USERS.

Y Son of Monarchs, que estelariza Tenoch Huerta, recibió el Premio para Un Filme Alfred P. Sloan, por su aportación sobre ciencia y tecnología, ya que ahonda en la cultura del cuidado de la mariposa monarca.

En una ceremonia que duró alrededor de hora y media y fue a distancia, ya que por la pandemia no pudo llevarse a cabo de manera presencial, participaron directivos del festival e invitados como Diego Luna, Allison Brie y Cynthia Erivo, como presentadores.

Entre otros premiados en el certamen también brilló Summer of Soul (or, When the Revolution Could Not Be Televised), el cual fue dirigido por Ahmir “Questlove” Thompson y se quedó con la máxima mención en El Premio del Gran Jurado, para EU, en categoría Documental, y el del la Audiencia, en el mismo apartado.

Flee, uno de los documentales que más llamó la atención por su trabajo animado, se quedó con el galardón de Documental del Gran Jurado Cine del Mundo, mientras que el reconocimiento NEXT, del público también, se lo llevó Ma Belle, My Beauty.

Hive, dirigido por Bierta Basholi, obtuvo tres premios: el de la audiencia, en Drama de Cine del Mundo, y el del Gran Jurado, Drama, así como el de Dirección.

Y el documental Writing with Fire, de la India, se quedó también con dos menciones: el de Premio de la Audiencia en Documental Cine del Mundo y El Premio del Gran Jurado, Impacto por un Cambio.

On the Count of Three, Sabaya y All Light, Everywhere también tuvieron premios, y el talento histriónico de Clifton Collins Jr, recibió el Premio Dramático Especial del Jurado, en EU, como Mejor Actor, por su trabajo en Jockey.

Aquí la lista completa de los ganadores de la edición de este 2021:

COMPETENCIA DRAMÁTICA DE EU

Gran premio del jurado: CODA.

Premio del público: CODA.

Dirección: Siân Heder, CODA.

Premio Waldo Salt a la escritura de guiones: Ari Katcher y Ryan Welch, On the Count of Three.

Premio especial del jurado al mejor actor: Clifton Collins Jr., Jockey.

Premio especial del jurado al mejor reparto: El elenco de CODA (Emilia Jones, Eugenio Derbez, Troy Kotsur, Ferdia Walsh-Peelo, Daniel Durant y Marlee Matlin).

COMPETENCIA DOCUMENTAL DE EU

Gran premio del jurado: Summer Of Soul.

Premio del público: Summer Of Soul.

Dirección: Natalia Almada, USERS.

Premio de montaje Jonathan Oppenheim: Kristina Motwani y Rebecca Adorno, Homeroom.

Premio especial del jurado para cineasta emergente: Parker Hill, Isabel Bethencourt, Cusp.

Premio especial del jurado por experimentación de no ficción: Theo Anthony, All Light, Everywhere.

COMPETICIÓN MUNDIAL DE CINE DRAMÁTICO

Gran premio del jurado: Hive.

Premio del público: Hive.

Premio a la dirección: Blerta Basholli, Hive.

Premio especial del jurado a la interpretación: Jesmark Scicluna, Luzzu.

Premio especial del jurado a la visión creativa: One for the Road, Baz Poonpiriya.

CONCURSO DOCUMENTAL DE CINE MUNDIAL

Gran premio del jurado: Flee.

Premio del público: Writting With Fire.

Premio a la dirección: Hogir Hirori, Sabaya.

Premio especial del jurado por Vérité Filmmaking: Camilla Nielsson, Presidenta.

Premio especial del jurado por Impact for Change: Rintu Thomas, Sushmit Ghosh, Writing With Fire.

OTROS PREMIOS

Premio del Público: Marion Hill, My Belle, My Beauty.

Premio NEXT Innovador: Dash Shaw (director), Jane Samborski (directora de animación), Cryptozoo.

Premio Alfred P. Sloan al largometraje: Alexis Gambis, Son of Monarchs.

Premio a los productores de Sundance Institute/Amazon Studios por características narrativas: Natalie Qasabian, Run.

Premio a los productores de Sundance Institute/Amazon Studios por largometrajes documentales: Nicole Salazar, Philly DA.

Premio NHK del Instituto Sundance: Meryam Joobeur, Motherhood.