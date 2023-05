México da paso histórico al emitir primeros pasaportes no binarios

Ociel Baena fue la primera persona en recibir un pasaporte mexicano con género no binario. [Foto: SRE]

CIUDAD DE MÉXICO.- México emitió el miércoles los primeros tres pasaportes no binarios, una decisión que fue considerada por las autoridades como trascendental en la lucha por los derechos de la comunidad LGBT.

Una de las primeras personas beneficiadas por la medida fue Jesús Baena, activista de derechos humanos y magistrado temporal del estado central de Aguascalientes, quien ha luchado por años por los derechos de la comunidad. Además de Baena las autoridades entregaron pasaportes no binarios a dos personas que residen en Houston.

Con esta decisión México, un país mayoritariamente católico y de tradiciones conservadoras, se sumó a un reducido grupo de 16 naciones que reconocen en los pasaportes un género diferente a masculino y femenino, según afirmó el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien consideró la medida como “muy importante” para la comunidad.

“Este es el reconocimiento del Estado mexicano a una personalidad jurídica que se fundamenta sobre el libre desarrollo de la personalidad”, dijo a The Associated Press Baena mientras mostraba con orgullo su nuevo pasaporte, que tiene en el reglón de sexo una “x” para identificar a los no binarios, que le entregó Ebrard en el marco de la celebración del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia, Lesbofobia y Bifobia.

Baena, quien se identificó de orientación sexual “homosexual” y género “no binario”, admitió que aunque los nuevos pasaportes representan un importante logro, aún queda un largo camino para garantizar los derechos de la comunidad LGBT y superar los discursos de odio, que según activistas han incidido para que México sea uno de los países con mayores índices de asesinatos de la comunidad trans.

Antes de recibir su nuevo pasaporte Baena, de 38 años, debió librar una batalla legal de dos años, que inclusive llevó hasta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para cambiar la credencial de elector —que es utilizada en México en muchos casos como documento de identificación— y el acta de nacimiento y lograr que se incluyera el género no binario.

Luego de años de lucha la comunidad LGBT logró un importante avance a fines de 2019 gracias a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de México que estableció que las personas trans podían ser reconocidas a través de procedimientos administrativos en su identidad de género binario. Asimismo, diecinueve de los 32 estados del país han aprobado legislaciones para el cambio de género de las personas trans en los documentos oficiales.

No fue hasta febrero del año pasado cuando Fausto Martínez, activista por los derechos de la comunidad LGBT, se convirtió en el primer mexicano en lograr por medio de un amparo que le emitieran una nueva acta de nacimiento que en el renglón del sexo llevara la sigla NB referente a no binario.

Mientras batía con su mano izquierda un abanico con los colores del arcoíris, Baena afirmó que seguirá en el activismo por la comunidad LGBT en México porque “las luchas nos hacen más resilientes para seguir adelante”.