Mexicanos celebran triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo

Miss México Fatima Bosch celebra su victoria en el certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, en la provincia de Nonthaburi, Tailandia, el viernes 21 de noviembre de 2025. (Foto AP/Sakchai Lalit)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El triunfo de la tabasqueña Fátima Bosch, que se coronó como la cuarta Miss Universo de México, fue celebrado el viernes por sus compatriotas y en particular por la presidenta Claudia Sheinbaum, que elogió su valentía al levantar la voz contra el maltrato de uno de los organizadores durante el certamen.

“Muchas felicidades”, dijo Sheinbaum en su habitual conferencia matutina al ser consultada sobre la victoria de Bosch en la última edición del certamen de belleza que se realizó en Tailandia.

Bosch, de 25 años, protestó hace días por el trato de Nawat Itsaragrisil, director del comité organizador de Miss Universo Tailandia y presidente de Miss Grand International.

El presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha —quien es mexicano— se pronunció en contra de la actitud de Itsaragrisil y Sheinbaum reconoció públicamente a la mexicana por no quedarse callada. Bosch también recibió el apoyo de otras concursantes y se mantuvo en la competencia hasta la gran final.

En la competición de este año también se produjo la renuncia de dos jueces y uno de ellos sugirió que existía algún tipo de manipulación en el concurso. La acusación fue negada. Por otra parte, la policía tailandesa investigó la supuesta promoción ilegal de casinos en línea como parte de la publicidad del evento.

Sheinbaum alabó el viernes la postura de Bosh e indicó que “a mí me gustó de ella que levanta la voz cuando siente que hay una injusticia y eso es un ejemplo para todas y todos los mexicanos y para las mujeres”.

La mandataria también expresó sus diferencias con el certamen y dijo que “siempre tiene su cuestionamiento el concurso de Miss Universo”, pero no abundó en detalles.

Con el triunfo de Bosch, México acumula cuatro coronas de Miss Universo. En 1991 la ganó Lupita Jones, en 2010 Ximena Navarrete y en 2020 Andrea Meza, cuya corona le fue otorgada al año siguiente debido a la pandemia de coronavirus.

Bosch es originaria de Villahermosa, la capital del estado sureño de Tabasco. De niña fue diagnosticada con dislexia y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Estudió moda y diseño en Ciudad de México y profundizó sus estudios en Milán, Italia. Además, vivió un año en Estados Unidos.

La victoria de la mexicana fue celebrada en su natal Villahermosa, donde centenares habitantes se concentraron la noche del jueves en un estadio para ver el certamen y salieron a las calles a festejar luego de que se anunció el triunfo.

Entre quienes celebraron la nueva corona para México estaba Gabriel Arcos, un vendedor de una óptica de 37 años que afirmó que “para nosotros los tabasqueños es un orgullo que haya llegado tan lejos a pesar de los contratiempos que tuvo la señorita Bosch en su presentación, en la pasarela y con las mismas compañeras”. Agregó que “ella mostró cómo somos los tabasqueños. Se respeta a quien respeta y valoramos lo que tenemos”.

“Qué bueno que no se dejó y qué bueno que luchó por seguir ahí”, comentó desde la Ciudad de México Patricia Bustamante, una jubilada de 72 años, al recordar que anteriormente las mexicanas “eran sumisas”, pero que ahora salen a defenderse.

Bustamante consideró a Bosch una mujer bella y “muy valiente”.

Aunque Briana González, una enfermera de 40 años, manifestó que no estaba de acuerdo con los concursos porque “la belleza va más allá de lo físico”, le pareció positivo el temple que mantuvo Bosch al defenderse de los comentarios del directivo del certamen y agregó que “de un tiempo para acá las mexicanas hemos salido a defendernos y combatir la desigualdad”.

La nueva reina de belleza es una apasionada de la moda sostenible y ha creado modelos con materiales de desecho. Ha sido voluntaria en labores con niños con cáncer, así como con inmigrantes y en causas de salud mental. A través de su plataforma busca inspirar a otros para aceptar sus diferencias.