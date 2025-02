Mexicana Fierro buscará emular pasos de su ídolo Lorena Ochoa en campos de LPGA

GUADALAJARA, México.- Cuando tenía siete años, Isabella Fierro realizó un dibujo de Lorena Ochoa y tuvo la oportunidad de entregárselo en persona. Ahora, la golfista mexicana buscará seguir los pasos de su referente en los campos de golf de la LPGA.

Fierro, de 24 años, buscará recuperar su tarjeta completa para disputar todos los torneos del calendario de la gira luego de que el año pasado completó su primera temporada por primera vez en su carrera.

“Sabía que ser profesional era un proceso duro, sí fue un cambio fuerte. En LPGA tenía experiencia, pero el viajar cinco o seis semanas y no ver a mi familia fue lo más difícil, pero el golf es solitario”, dijo Fierro a The Associated Press.

En su temporada oficial como novata en la gira profesional de mujeres, Fierro sólo hizo el corte en seis de los 23 torneos que disputó. En sus últimos 10, su mejor puesto fue el puesto 39 que logró en el CKPC de Canadá.

“Aunque no fueron grandes resultados fue divertido, aprendí como una bebé a caminar y dar mis primeros pasos en muchos temas de logística, de instalaciones y preparación”, dijo la mexicana. “Es el inicio de una carrera, me falta muchísimo, pero he tenido el apoyo de mi familia”.

Para lograr recuperar su tarjeta de temporada completa, la mexicana necesita ganar tres torneos del Epson Tour, la segunda categoría en la LPGA, o quedar dentro de las primeras 10 del mismo circuito luego de la temporada completa.

Para liberarse de la labor de agenda de viajes y logística, Fierro comenzó una relación de trabajo con la agencia mexicana GS Sports Management, que ahora la representa.

“La transición de amateur a profesional fue un brinco grande, estaba antes con una agencia estadounidense y ahora con GS que son mexicanos me entienden más y ya me podré enfocar más en el golf y ellos en el otro lado”, añadió.

Dentro del campo, Fierro recibe consejos de las otras dos mexicanas en la gira de la LPGA, María Fassi y Gaby López.

“Gaby lleva más tiempo (en la gira) y me identifico más con ella en lo emocional y con María mucho más en el tema de golf, de los campos”, afirmó Fierro. “Son personalidades opuestas, pero me encanta la relación, que seamos tres mexicanas en la gira y ojalá eso crezca”.

Y aunque ya no está dentro de la gira, el ex número uno del mundo, Ochoa también está en contacto frecuente con Fierro a través de mensajes de texto o llamadas telefónicas.

“Hablo con ella (Ochoa) dos veces por semana, siempre está muy presente conmigo y después de cada torneo me marca y eso es muy bueno”, dijo Fierro. “Lorena ha sido una base para mí, es esa persona en la que me inspiro todos los días, no sólo dentro sino fuera de los campos”.

Y todo comenzó con un dibujo.