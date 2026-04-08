Mercados financieros suben tras anuncio de cese el fuego en Oriente Medio

Wall Street se disparó en las operaciones previas a la apertura del miércoles, mientras los precios del petróleo se desplomaban por debajo de los 100 dólares después de que Estados Unidos e Irán acordaran un alto el fuego de dos semanas que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz.

Los futuros del S&P 500 subieron un 2,7% antes de la campana de apertura y los futuros del Dow Jones Industrial Average subieron un 2,6%. Los futuros del Nasdaq se dispararon un 3,4%.

El crudo de referencia de Estados Unidos cayó 18,43 dólares hasta 94,52 dólares por barril, un descenso de casi el 16%. El Brent, el referente internacional, bajó 15,54 dólares hasta 93,73 dólares por barril. Los futuros del gas natural bajaron cerca de un 5%.

Las caídas revirtieron parte del aumento de los precios del petróleo desde el inicio de la guerra hace más de cinco semanas, que había bloqueado en la práctica el paso por el estrecho, una ruta crucial para el suministro mundial.

Por ahora, los analistas de mercado ven el alto el fuego más como un respiro que como una resolución.

“Aun así, el ánimo sigue siendo de optimismo cauto más que de celebración abierta”, indicó Tim Waterer, analista jefe de mercados en KCM Trade.” El alto el fuego dura sólo dos semanas, y los mercados observarán de cerca si el transporte marítimo por el estrecho de Ormuz se normaliza como se prometió y si la frágil tregua puede allanar el camino hacia un acuerdo de paz más duradero”.

Trump anunció a última hora del martes que aplazaba sus amenazas de ataques contra puentes iraníes, centrales eléctricas y otros objetivos civiles. El ministro de Exteriores de Irán indicó que el paso por el estrecho se permitiría durante las próximas dos semanas bajo gestión militar iraní.

Pero los analistas desaconsejaron un exceso de optimismo.

“Hay motivos para ser optimistas, pero todavía es demasiado pronto para saberlo, porque, como saben, al fin y al cabo, es Trump”, dijo Takashi Hiroki, estratega jefe en MONEX.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos bajaron, ya que la caída de los precios del petróleo podría aliviar algunas de las preocupaciones en el mercado de bonos sobre un fuerte repunte de la inflación. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó al 4,24% desde el 4,30% del martes.

En las operaciones bursátiles, las principales acciones de aerolíneas estadounidenses se dispararon por la fuerte caída de los precios del petróleo. Delta y United subieron más de un 12% en las operaciones previas a la apertura, mientras que American avanzó un 10%. Delta también informó el miércoles de ventas y ganancias del primer trimestre que superaron las previsiones de Wall Street y dijo que la demanda seguía siendo fuerte, apenas unos meses antes de la temporada de viajes de verano.

Las empresas del sector energético cayeron con los precios del petróleo. Exxon Mobil y ConocoPhillips perdieron cada una cerca de un 6%, mientras que Chevron se desplomó un 4,6%.

En otros mercados, en Europa el CAC 40 francés sumó un 4,5% hacia el mediodía, mientras que el DAX alemán se disparó casi un 5%. El FTSE 100 británico ganó un 2,9%.

En Asia, el Nikkei 225 de referencia de Japón subió un 5,4 % para cerrar en 56.308,42. El S&P/ASX 200 de Australia saltó un 2,6% hasta 8.951,80. El Kospi de Corea del Sur se disparó un 6,9% hasta 5.872,34. El Hang Seng de Hong Kong se disparó un 3,1 % hasta 25.893,02, mientras que el Composite de Shanghái sumó un 2,7% hasta 3.995,00.

En las operaciones de divisas, el dólar de Estados Unidos bajó a 158,39 yenes japoneses desde 159,52 yenes el miércoles. El euro costaba 1,1701 dólares, frente a 1,1597 dólares. El dólar suele convertirse en un refugio seguro durante la incertidumbre geopolítica, por lo que el acuerdo de alto el fuego contribuyó a reducir ese atractivo.