Meghan Markle es felicitada por la realeza

CIUDAD DE MÉXICO.- Guillermo y Catalina se unieron a la Reina Isabel y al Príncipe Carlos para desearle un feliz cumpleaños a Meghan, por lo menos en redes sociales, señaló la revista People.

“¡Le deseamos un feliz cumpleaños a la duquesa de Sussex hoy!”, publicaron Guillermo y Catalina en su página de Kensington Royal, junto con una foto de Meghan saludando a una niña en una excursión sorpresa para familias militares en noviembre pasado en Windsor.

La Reina Isabel también envió sus propios deseos con un saludo similar en la página oficial de la Familia Real.

“¡Deseándole a la duquesa de Sussex un muy feliz cumpleaños!”, decía la publicación junto con una imagen del monarca y Meghan en su memorable salida conjunta en 2018.

Y los suegros de Meghan, el Príncipe Carlos y Camila, duquesa de Cornualles, intervinieron con su propia felicitación.

“¡Feliz cumpleaños a la duquesa de Sussex!”, escribieron.

Estas muestras de amistad es la primera después del lanzamiento del lanzamiento del libro “Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family”.