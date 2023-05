Medvedev conquista su primer torneo de arcilla en el Abierto de Italia

ROMA.- Daniil Medvedev no había ganado ningún duelo individual en sus tres apariciones anteriores en el Abierto de Italia.

Se proclamó campeón en la cuarta.

El ruso superó el domingo 7-5, 7-5 a Holger Rune, un danés de 20 años, para levantar el primer trofeo en arcilla de su carrera, que incluye el campeonato del Abierto de Estados Unidos de 2021 y un periodo como el número uno del mundo.

Medvedev era conocido anteriormente por su destreza en canchas duras, en donde conquistó 18 de sus anteriores 19 títulos — el otro fue el césped en Mallorca. Pero ahora deberá ser considerado contendiente en el Abierto de Francia que inicia el próximo domingo.

“Honestamente no creía que podría ganar un Masters en arcilla debido a que lo odiaba. Odiaba jugar en esta superficie”, admitió Medvedev. Pero antes de torneo en Madrid y Montecarlo no me sentí tan mal. Llegué aquí y me sentí increíble en los entrenamientos. Dije, ‘No sé que va a suceder, pero me siento increíble’”.

Rune, quien eliminó a Novak Djokovic (seis veces campeón en Roma) en cuartos de final, también deberá dejar al Foro Itálico con confianza antes de emprender rumbo a París tras alcanzar la final en Montecarlo el mes pasado y ganar el título en Múnich.