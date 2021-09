Me voy satisfecho de servir a Nuevo Laredo: Sanmiguel

NUEVO LAREDO, TAM.- El alcalde Arturo Sanmiguel Cantú, agradeció a la ciudadanía la oportunidad que se le dio de contribuir al mejoramiento de Nuevo Laredo, así como servir a su gente.

Dijo que se lleva la mejor experiencia, el haber servido al bien común, ayudar a las y los ciudadanos de este puerto fronterizo, siendo sus prioridades la salud y la educación de las y los neolaredenses.

«Me llevo haber servido al bien común, todavía no me cae el 20 que fui Presidente Municipal, me voy con la idea que vine a servir al bien común y eso es una gran oportunidad que se me dio», afirmó Sanmiguel Cantú.

Agregó que aunque este jueves es su último día al frente del Republicano Ayuntamiento, y aunque la Administración 2018 – 2021 concluya, él continuará sirviendo a Nuevo Laredo.

«A lo mejor vamos a seguir de otra parte y más que todo el servicio a la ciudadanía que podamos continuar», expresó.

Puntualizó sentirse satisfecho con el trabajo que realizó, con más y mejores obras de beneficio a la ciudadanía, por lo cual agradeció a las y los habitantes de esta ciudad y lamentó no haber tenido más tiempo para seguir mejorando esta comunidad.