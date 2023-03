McClellan será 1ra mujer negra que representa a Virginia

Jennifer McClellan, quien ha sido elegida como representante de Virginia al Congreso de EEUU, en Richmond, Virginia, el 21 de febrero de 2023. (Foto AP /John C. Clark)

WASHINGTON.— La demócrata Jennifer McClellan será juramentada en las próximas horas como la primera mujer negra en representar a Virginia en el Congreso de Estados Unidos.

La veterana legisladora estatal mencionó la importancia histórica y personal del acontecimiento, al decirle a The Associated Press que prestará juramento posando la mano sobre una Biblia que adentro tiene un recibo por un impuesto que su padre tuvo que pagar para poder votar.

‘El hecho de que soy la primera de Virginia, la cuna de la democracia estadounidense y la cuna de la esclavitud estadounidense, constituye una especie de justicia poética’, expresó McClellan el lunes en una entrevista.

Cuando preste juramento McClellan, Virginia será el 23er estado de la nación en estar representado en el Congreso por una mujer negra, según un análisis del Pew Research Center.

McClellan recordó cómo sus padres y abuelos tuvieron que enfrentarse al racismo del sur de Estados Unidos simplemente para poder votar. Relató que su abuelo tenía que demostrar que sabía leer y tenía que tener tres hombres blancos que lo confirmen; su padre, un pastor y profesor, tuvo que pagar para poder votar y retuvo el recibo en la Biblia ya desgastada; y su madre, la primera mujer de la familia en ir a la escuela más allá del octavo grado, solo votó después de que se aprobó la ley de igualdad electoral en 1965.

‘Lo que despertó mi interés en el gobierno fue escucharles a ellos contar sus experiencias. Ellos vieron lo mejor que puede hacer un gobierno con los programas de bienestar social de los años 30, y lo peor que puede hacer un gobierno con el racismo que imperaba en el sur’, dijo McClellan. ‘Esos relatos no solo hicieron que me enfocara en hacer que el gobierno sea una fuente de ayuda para la gente, para resolver problemas, sino me llevaron a traer conmigo esos relatos cuando yo vaya a la Cámara de Representantes’.

McClellan ganó una elección especial el mes pasado para representar el 4to Distrito de Virginia, de mayoría demócrata y que va desde Richmond hasta la frontera con Carolina del Norte. El escaño quedó vacante cuando el también demócrata Donald McEachin falleció, apenas unas semanas después de ser reelegido en noviembre.