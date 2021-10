McCartney: Lennon fue responsable de separación de Beatles

LONDRES — Paul McCartney ha vuelto a hablar sobre la separación de los Beatles, rechazando rotundamente la sugerencia de que él fue el responsable de la disolución del grupo.

Durante un episodio del programa de radio «This Cultural Life» de la BBC que saldrá al aire el 23 de octubre, McCartney dijo que fue John Lennon quien quería disolver la banda.

«Yo no incité la separación», señaló McCartney. «Ese fue nuestro Johnny».

Los fanáticos de la banda han debatido desde hace tiempo quién fue el responsable de la separación, y muchos de ellos han culpado a McCartney. Sin embargo, McCartney dijo que el deseo de Lennon de «liberarse» fue el principal motor de la separación.

La confusión sobre la separación se debió a que el mánager de la banda les pidió a los miembros que no dijeran nada hasta que concluyeran varios acuerdos comerciales, comentó McCartney.

La entrevista se produce previo al estreno de un documental de seis horas, dirigido por Peter Jackson, que narra los últimos meses de la banda. El documental «The Beatles: Get Back» se estrenará en noviembre por Disney+ abarcará la agria disolución del grupo. Los comentarios de McCartney fueron reportados primeros por The Observer.

Cuando el entrevistador John Wilson le preguntó sobre la decisión de emprender su propio camino, McCartney respondió: «Alto ahí. No soy la persona que instigó la separación. No, no, no. John entró un día a la oficina y dijo: ‘Me voy de los Beatles’. ¿Eso es instigar la separación o no?».

McCartney expresó tristeza por la separación, señalando que el grupo seguía haciendo «cosas muy buenas».

«Ésa era mi banda, ése era mi trabajo, ésa era mi vida. Claro que yo quería continuar», señaló McCartney.