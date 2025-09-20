Mbappé y Militão dan triunfo al Real Madrid sobre el Espanyol

El francés marcó su séptimo gol de la temporada y el brasileño abrió el marcador, asegurando la quinta victoria consecutiva merengue

Kylian Mbappe del Real Madrid celebra tras anotar el segundo gol de su equipo ante el Espanyol en La Liga el sábado 20 de septiembre del 2025. (AP Foto/Manu Fernandez)

BARCELONA.- Kylian Mbappé y Éder Militão anotaron desde bien fuera del área para ayudar al Real Madrid a superar el sábado 2-0 al Espanyol en La Liga, infligiendo al equipo de Barcelona su primera derrota.

El Espanyol le dio a Militão espacio y el defensor brasileño disparó de potente de derecha al ángulo a los 22 minutos. Marko Dmitrovic se estiró y solo alcanzó a tocar el balón con los dedos.

Fue el turno de Mbappé a los 47 minutos, y con tiempo escogió un lugar en la esquina inferior para enviar su disparo que Dmitrovic solo pudo ver cómo se anidaba en la red.

Mbappé lleva siete goles en seis partidos para el Madrid esta temporada, incluyendo un doblete en su victoria 2-1 sobre el Marsella para comenzar el martes la Liga de Campeones.

“Espanyol se ha metido un poco más atrás de lo que yo esperaba y el partido ha habido que trabajarlo”, admitió el entrenador Xabi Alonso. “En la primera parte nos ha faltado algo más de ritmo pero seguimos”

El Madrid consiguió su quinta victoria en igual número de jornadas y se colocó cinco puntos por delante del Espanyol y del Barcelona, que el domingo recibe al Getafe, quinto clasificado, en el Estadi Johan Cruyff de 6.000 asientos.

El centrocampista inglés Jude Bellingham entró como suplente en los minutos finales en su primera aparición desde que se sometió a una operación en su hombro izquierdo el 16 de julio.

Eduardo Camavinga también entró junto a Bellingham después de varias semanas fuera por una lesión de tobillo.

Un Espanyol dócil

El Espanyol llegó al Santiago Bernabéu a solo dos puntos en tercer lugar e invicto tras su mejor inicio en cuatro jornadas en 30 años.

El modesto club de Barcelona estuvo sin su máximo goleador Pere Milla, quien cumplió una suspensión de un partido por una tarjeta roja, y tuvo dificultades para generar oportunidades de gol. Lo más cerca que estuvo fue cuando el defensor Fernando Calero estuvo a centímetros de conectar con el bien colocado centro de Edu Expósito que se hundió detrás de la defensa del Madrid justo antes del descanso.

Dmitrovic hizo paradas consecutivas para evitar que Mbappé hiciera el tercero en el minuto 65 antes de que Vinícius Júnior golpeara el poste para el Madrid.

Alonso devolvió a Vinícius a su once inicial después de usarlo como suplente en el debut de la Liga de Campeones esta semana.

El Madrid estuvo sin el lateral derecho Trent Alexander-Arnold, quien se espera que esté fuera de encuentro durante varias semanas debido a una lesión en el tendón de la corva sufrida contra el Marsella. El defensor Dean Huijsen fue suspendido.

Carvajal se disculpa

Después de la victoria del sábado, el defensor del Madrid Dani Carvajal se disculpó por ser expulsado por dar un cabezazo al portero del Marsella Gerónimo Rulli esta semana, calificando su comportamiento de “inaceptable.”

Carvajal y Rulli estaban intercambiando palabras antes de un tiro de esquina para el Madrid cuando el defensor se acercó al portero y le golpeó la cara con la cabeza.

“No volverá a suceder”, dijo Carvajal.

Girona se desmorona

El Girona, que hace solo dos temporadas terminó la liga en tercer lugar, permanece en el fondo de la clasificación después de una humillante derrota 4-0 en casa ante el recién ascendido Levante.

El Girona ha perdido sus cinco partidos.

“Somos el peor equipo de la liga”, dijo el entrenador Míchel Sánchez, “y la única salida de esto es seguir trabajando y mejorar.”

Primeros goles

Georges Mikautadze anotó su primer gol para el Villarreal para ayudarles a remontar y ganar 2-1 sobre un Osasuna con 10 hombres. El delantero georgiano Mikautadze fue transferido desde el Lyon el último día del mercado de fichajes.

El veterano delantero chileno Alexis Sánchez también anotó su primer gol desde que se unió al Sevilla esta temporada para ayudar a vencer al Alavés 2-1.