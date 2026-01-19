Mateo Pulcini gana en desempate el Latin America Amateur

LIMA (AP) — El argentino Mateo Pulcini embocó un par de putts para par en la última hora y terminó con un par de tres pies en el segundo hoyo de desempate para ganar el domingo el Latin America Amateur Championship, ganándose un lugar en el Masters, el Abierto de Estados Unidos y el Abierto Británico.

Pulcini, a sus 25 años, es el campeón de mayor edad del torneo desde que comenzó a disputarse en 2015. Cerró con 68 golpes, dos bajo par, y superó a Virgilio Paz, quien intentaba convertirse en el primer ganador de Venezuela.

“Soñamos con jugar y ganar esto. No tengo palabras en este momento. Estoy muy feliz y muy agradecido por las personas que me rodean”, señaló Pulcini.

Paz, quien también hizo un 68 en el Lima Golf Club, compartió el liderato tras un putt para birdie de 25 pies en el difícil par cuatro del hoyo 17. Pulcini, quien jugó golf universitario en Oklahoma Christian y un año final en Arkansas, se mantuvo empatado en el liderato al seguir con un putt para par de 20 pies.

En el hoyo 18, Paz embocó desde ocho pies del hoyo, para empatar a Pulcini en cinco bajo par y forzar solo el segundo desempate en la historia del torneo.

El argentino tuvo su mayor golpe de suerte en el primer hoyo de desempate. Desde una mala posición en el rough derecho, su tiro se dirigía hacia los árboles y de alguna manera evitó todas las ramas, dejándolo a unos 40 yardas del pin. A 18 pies hizo el putt para par y enviar el desempate a otro hoyo.

“Había muchos nervios al final. Como siempre, traté de divertirme, de reír. Estando en esa posición con la que soñaba al comienzo de la semana, ¿por qué no aprovechar y disfrutar?” dijo Pulcini.

Paz estaba en el rough izquierdo en el 18, parcialmente bloqueado por árboles, y consiguió un flyer que se fue a la derecha del green y se asentó en una franja de tierra enmarcando un árbol. Agachado para mantenerse por debajo de las ramas, hizo un chip a unos 25 pies y falló el putt para par.

“Fue una batalla divertida, un día largo. Estoy orgulloso de lo que hice”, señaló Paz.

Pulcini es el tercer campeón argentino. Chile también ha tenido tres campeones.