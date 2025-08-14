Más de 6,500 estudiantes de la UAT reciben beca

En esta entrega de estímulos la UAT recibió, en la zona norte, 1,814 becas; en la zona sur, 2,195; y en la zona centro, 2,552

El rector Dámaso Anaya felicitó a las y los beneficiados con este importante apoyo que brinda el Gobierno del Estado a través del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC). [Agencias]

El rector Dámaso Anaya felicitó a las y los beneficiados con este importante apoyo que brinda el Gobierno del Estado a través del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC). [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, presidió, en el Campus Victoria, la ceremonia de entrega de la Beca Futuro Tamaulipas, Jóvenes de Nivel Superior, del período febrero-junio de 2025, que se otorgó a un total de 6 561 estudiantes de las facultades y unidades académicas de las zonas norte, centro y sur del estado.

Acompañado del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, el rector Dámaso Anaya felicitó a las y los beneficiados con este importante apoyo que brinda el Gobierno del Estado a través del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC).

“Su dedicación y perseverancia son la mejor garantía de que este apoyo se transformará en logros y en éxitos. Muchas felicidades, y que sigamos inspirando y transformando juntos”, expresó el rector en su mensaje ante la asistencia presencial y por videoconferencia de los estudiantes que recibieron los estímulos económicos en sus respectivas sedes universitarias.

Asimismo, agradeció al gobernador Américo Villarreal Anaya por hacer llegar estos apoyos directamente a la comunidad estudiantil, destacando que “no solo alivian una necesidad inmediata, sino que fortalecen el camino hacia un futuro profesional sólido, dotando a los jóvenes con las herramientas necesarias para encontrar su rumbo y alcanzar sus metas”.

Durante la ceremonia, se informó que en esta entrega de estímulos la UAT recibió, en la zona norte, 1 814 becas; en la zona sur, 2 195; y en la zona centro, 2 552. Destacándose, además, que las becas han contribuido a reducir la deserción escolar hasta en un 80 por ciento.

Por su parte, el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez, dijo que este programa de apoyo a universitarios se enmarca en el interés del gobierno estatal por garantizar a los jóvenes el derecho a la educación pertinente y de calidad.

En ese sentido, reconoció el liderazgo del rector para impulsar el crecimiento acelerado de la UAT con indicadores que impactan en la calidad educativa y su participación con todos los sectores que la posicionan como un puntal del desarrollo en Tamaulipas.

En el evento estuvieron presentes el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación, Igor Crespo Solís; y el director general de ITABEC, Juan Guillermo Manzur Arzola. Por la UAT asistió la secretaria general, María Concepción Placencia Valadez; y la secretaria de Gestión Escolar, Alma Amalia Hernández Ilizaliturri, quien detalló los alcances de este programa.