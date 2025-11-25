El Dólar
Más de 100 casas dañadas por un tornado cerca de Houston

Personas limpian los daños causados por clima tempestuoso en la subdivisión Memorial Northwest, en Spring, Texas, el lunes 24 de noviembre de 2025. (Brett Coomer/Houston Chronicle vía AP)
AP

HOUSTON (AP) — Más de 100 casas resultaron dañadas después de que un tornado tocara tierra en una zona residencial a las afueras de Houston, informaron las autoridades en Texas el lunes.

No se reportaron heridos.

Fotos y videos de drones publicados en Facebook por el alguacil del distrito 4 del condado de Harris mostraban techos con tejas arrancadas. Algunos escombros bloqueaban los caminos.

El daño afectó al vecindario de Memorial Northwest, según la oficina de Mark Herman, el alguacil.

El Departamento de Bomberos de Houston envió a cinco miembros de su equipo para cortar y retirar árboles caídos, expresó el portavoz Rustin Rawlings.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de tornado para el sureste de Texas, incluyendo Houston, hasta la 1 de la mañana del martes. También emitió una alerta de tormenta eléctrica severa para partes del sureste de Texas.

