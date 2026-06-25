Marruecos vence 4-2 a Haití en el Mundial

Soufiane Rahimi, de Marruecos, festeja tras anotar el tercer tanto de su equipo ante Haití en el encuentro del Mundial celebrado el miércoles 24 de junio de 2026 en Atlanta (AP Foto/Mike Stewart)

Soufiane Rahimi, de Marruecos, festeja tras anotar el tercer tanto de su equipo ante Haití en el encuentro del Mundial celebrado el miércoles 24 de junio de 2026 en Atlanta (AP Foto/Mike Stewart)

ATLANTA (AP) — Soufiane Rahimi y Gessime Yassine entraron de cambio el miércoles y comandaron la remontada con la que Marruecos se impuso 4-2 a Haití, poniendo fin a las esperanzas de la nación caribeña de sumar su primer punto en dos participaciones en la Copa del Mundo.

Marruecos, que hace cuatro años se convirtió en el primer equipo africano en alcanzar las semifinales del Mundial, se recuperó en dos ocasiones de una desventaja de un gol ante un equipo que volvió al máximo escenario del fútbol por primera vez en 52 años.

Un disparo de Rahimi que fue desviado por la defensa al minuto 78 puso a Marruecos al frente 3-2, y Yassine puso fin a cualquier posibilidad de sorpresa con su anotación a los 89 minutos.

Marruecos se clasificó como segundo lugar del Grupo C, sólo detrás de la selección brasileña, y en los dieciseisavos de final se medirá al segundo del Grupo F —Holanda, Japón o Suecia— en Monterrey, México. Brasil, pentacampeona del mundo, se impuso 3-0 a Escocia en el otro partido del sector.

“Por momentos nos faltó humildad y pagamos el precio”, admitió el mediocampista marroquí Bilal El Khannouss. “No estuvimos comprometidos por completo en nuestros duelos, les dimos confianza y permitimos que crecieran a lo largo del partido y anotaron dos veces. El entrenador nos dijo al descanso que teníamos que ser más agresivos, ganar los rebotes y ser más intensos en nuestro juego ofensivo”.

Marruecos, actual campeón de la más reciente edición de la Copa Africana de Naciones, quiere llegar lejos nuevamente después de hacer historia en el último Mundial. Pero el equipo recibió un susto cuando Haití se fue sorpresivamente arriba en el marcador al minuto 10 con un gol que venía gestando desde hacía más de cinco décadas.

El taconazo de Lenny Joseph a primer poste venció el lance del arquero marroquí Yassine Bounou y se convirtió en el primer gol de Haití en un Mundial desde que Emmanuel Sanon encontró el fondo de las redes en la edición de 1974.

Marruecos buscó el empate y lo encontró por conducto de Achraf Hakimi a los 39 minutos. El arquero haitiano Johny Placide alcanzó a tocar el servicio de El Khannouss, pero no pudo evitar que Hakimi empujara el balón al fondo del arco.

Aunque Marruecos parecía listo a desplegar su poderío ofensivo, fue Haití el que encontró el fondo de las redes apenas cuatro minutos después, cuando Wilson Isidor sacó un disparo de fuera del área que se colgó del ángulo.

Todavía hubo tiempo para otro gol en una vibrante primera mitad, cuando Ismael Saibari se barrió para empujar un centro de Hakimi en tiempo agregado y poner el marcador 2-2 al descanso

Fue el tercer gol de Saibari en el torneo.

“Estoy triste por los aficionados de Haití”, dijo el técnico haitiano Sébastien Migné. “Decepcionado, pero también quiero decir que logramos mostrar que merecimos esta clasificación. Estuvimos en el lugar correcto. Ahora necesitamos hacer algunas mejoras y no esperar otros 52 años”.