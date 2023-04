Mario Bros., Mariah y Madonna a la Biblioteca del Congreso

Mariah Carey se presenta en una gala benéfica de Fresh Air Fund en la Catedral de St. John the Divine en Nueva York el 8 de diciembre de 1994, izquierda, y Madonna se presenta al comienzo de la gira Virgin en Seattle, el 10 de abril de 1985. Un álbum de Madonna, un villancico de Mariah Carey y música de “Super Mario Bros.” serán agregados al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos como parte de un grupo de 25 grabaciones de relevancia cultural e histórica, anunció la biblioteca el 12 de abril de 2023. (Foto AP)

WASHINGTON.— Mario Bros., Madonna y Mariah formarán parte del Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

El álbum de Madonna de 1984, ‘Like a Virgin’, la canción clásica de Navidad de Mariah Carey, ‘All I Want For Christmas Is You’ de 1994 y el tema original de Super Mario Bros. de 1985 formarán parte del registro nacional que incluye los ‘sonidos definitivos de la historia y la cultura de la nación’, anunció esta semana la Biblioteca del Congreso.

En total, 25 álbumes, sencillos y otras grabaciones que abarcan más de un siglo se incluirán en el registro, desde la primera grabación conocida de de mariachi de 1908 y 1909 por el Cuarteto Coculense, hasta el ‘Concierto para clarinete y orquesta de cámara’ de compositora Ellen Taaffe Zwilich de 2012.

La música de Super Mario Bros., titulada oficialmente ‘Tema de la tierra’, escrita por el entonces joven compositor de Nintendo Koji Kondo, es la primera música de un videojuego en ingresar al registro, que la calificó en un comunicado de prensa como ‘el tema de videojuego más reconocible de la historia’. La melodía ha aparecido en innumerables versiones relacionadas con Mario, incluyendo en el nuevo megaéxito cinematográfico ‘Super Mario Bros. Movie’ (‘Super Mario Bros.: La película’).

Queen Latifah se convierte en la primera rapera femenina con una grabación en el registro con la inclusión de su álbum de 1989 ‘All Hail the Queen’, cuyas canciones incluyen el himno feminista ‘Ladies First’.

Otros álbumes que serán reconocidos incluyen ‘Déjà Vu’ de Crosby, Stills, Nash & Young de 1970, ‘Synchronicity’ de The Police de 1983 y ‘Black Codes (From the Underground)’ del trompetista de jazz Wynton Marsalis de 1985.

Entre los sencillos que también figuran en la lista está ‘Ode to Billie Joe’ de Bobby Gentry (1967), ‘Imagine’ de John Lennon (1971), ‘Stairway to Heaven’ de Led Zeppelin (1971), ‘Take Me Home, Country Roads’ de John Denver (1971), y ‘Margaritaville’ de Jimmy Buffett (1977).

A esas grabaciones se unen un par de canciones clásicas de los 80: ‘Flashdance…What a Feeling’ de Irene Cara (1983) y ‘Sweet Dreams (Are Made of This)’ de Eurythmics (1983).

Las grabaciones incorporadas incluyen dos que no son musicales, la grabación del astrónomo Carl Sagan de su libro acerca del lugar de la humanidad en el universo, ‘Pale Blue Dot’, y los comentarios y análisis de la reportera de radio de NBC Dorothy Thompson desde Europa durante el período previo a la Segunda Guerra Mundial en 1939.

La Biblioteca del Congreso selecciona los títulos para su preservación por su importancia cultural e histórica para el paisaje sonoro estadounidense.

Los artistas con grabaciones añadidas al registro en los últimos años incluyen a Janet Jackson, Louis Armstrong y Dr. Dre.