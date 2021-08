Marilyn Manson es acusado de escupir y soplar mocos a mujer

En esta foto del 10 de diciembre de 2019, Marilyn Manson asiste al noveno concierto benéfico anual "Home for the Holidays" en Los Ángeles. El rockero se acercó a una camarógrafa en un concierto de 2019 en New Hampshire y supuestamente le escupió y le sopló mocos, según una declaración jurada de la policía publicada el miércoles 18 de agosto de 2021. [Foto por Richard Shotwell/Invision/AP, Archivo]