Maribel Guardia detalla cómo fue el encuentro con su hijo Julián Figueroa en un rosario

CIUDAD DE MÉXICO.- Maribel Guardia regresó al teatro tras la muerte de su hijo Julián Figueroa, y lo hizo fortalecida después del encuentro de luz que tuvo con su hijo en uno de los rosarios, pues lo vio más feliz que nunca, y eso, la está ayudando a manejar de manera diferente el dolor de la pérdida.

“Estaba muy mal la verdad, me levantaba y me temblaban las piernas, temblaba toda; el otro día tuve una experiencia increíble, en el rosario de Julián, cerrando los ojos, empecé a rezar y en eso vi a Julián; les quiero contar esta experiencia para todos los que me están viendo que han perdido un ser querido, porque fue algo que transformó en ese momento el dolor que tenía”, relató a Radio Fórmula.

La actriz de 63 años agradeció el cariño y las muestras de amor de seguidores y colegas como Amanda Miguel, y recordó que Diego Verdaguer era como un padrino para Julián, decía que era “el siguiente Nodal”, tenían planes musicales juntos, pero tras la muerte de Diego, Amanda Miguel, su esposa, les había dicho que ella retomaría el proyecto que su esposo tenía con Julián, se habían reunido hace unos días, sin embargo, dice Maribel, Dios tenía otros planes.

Maribel Guardia asegura que su hijo está en un lugar mejor

Cuando Maribel Guardia estaba rezando por su hijo en uno de los rosarios, cerró los ojos y entonces lo vio en medio de la luz, feliz, radiante y mejor que nunca, lo que la reconfortó, pues fue como si su hijo le hubiera comunicado que estaba bien y que no se preocupara; a partir de entonces está triste pero no como al principio.

“Lo vi lleno de luz, con una sonrisa increíble, me abrazó, y cuando me abrazó, sentí toda la luz y la felicidad que él sentía que dije ‘Dios mío, es que de aquí soy’ y no porque me quería quedar ahí con él, sino porque sentí que de ahí somos, que venimos de la luz, me abrazó como tres veces, se veía pleno, lleno de luz, veías su pelo, pero con formas de luz, irradiaba, me daba vueltas y me abrazaba; fue la manera en al que mi hijo me dijo ‘no te preocupes mamá, estoy bien’, no bien, está mejor que nosotros, y me dio otro sentido del dolor, porque estoy triste, pero no como estaba, es una tristeza de no verlo”, expresó.

Maribel está sorprendida con las muestras de cariño en redes sociales, algunos de esos comentarios los ha respondido, pues en una madrugada se puso a ver que tenía 16 mil publicaciones, en muchas de ellas, mujeres le compartieron que también habían perdido a sus hijos, por lo que les escribió para mitigar un poco su dolor.

“Tengo que continuar con mi vida”, dijo con firmeza Maribel, pues sabe que eso hubiera querido su hijo, además, luego del abrazo que le dio, ve el dolor de otra manera, aseguró que ya no le tiene miedo a la muerte, pues a través del encuentro con su hijo ya sabe que hay más allá, y es luz.

Reiteró que nunca vio más feliz a su hijo que en ese abrazo que le dio: “Cuando me abrazó, me llené de esa luz, que Dios me lleve cuando quiera, obvio no me quiero morir”.

La también cantante ha estado muy cerca de su nieto José Julián, desea pasar tiempo de calidad con él, aunque sabe que después crecerá y hará su propia vida, al igual que su nuera, pues dice, es una mujer muy joven, pero de momento quiere estar cerca del hijo.