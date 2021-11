Mariah Carey comienza a calentar la Navidad

CIUDAD DE MÉXICO.- A Mariah Carey jamás se le ‘acabará’ la Navidad porque es una de las temporadas del año que más disfruta y le divierten.

Por eso, dijo en conferencia virtual, su especial Mariah’s Christmas: The Magic Continues, representa los momentos que la llevan a situaciones positivas y esperanzadoras luego de los momentos agridulces que pasó en su turbulenta infancia.

«Hay recuerdos agridulces, tuve una familia disfuncional, una familia brutal, y no siempre fue divertido, pero siempre traté de ser positiva. Veía el calendario que me hacía pensar en los momentos lindos. Mi mamá era la que sí ponía entusiasmo hacía el ponche de frutas, y si era un lugar muy pequeño, o muy humilde, eso lo hizo especial.

«Eso hacía el momento especial. Ahora yo soy la que está a cargo de las Navidades, y lo hago mejor, para mis hijos, para mí, tomo momentos especiales para mí eso es el espíritu que disfruto y me fascina la temporada», dijo la diva de la música de 52 años.

Este programa especial que se estrena el 3 de diciembre en Apple TV+, significa un orgullo total para la intérprete de «Hero» y «Fantasy», ya que luego de la pandemia de covid-19, revalorizó los momentos familiares y sus días con sus hijos Moroccan y Monroe.

Y viene a la par con su nuevo sencillo navideño, «Fall in Love at Christmas», la cual grabó y mezcló en sus estudios, Butterfly Lounge en Atlanta y Los Ángeles, y cuenta con la colaboración de Khalid y Kirk Franklin.

«El año pasado creo que todos vivimos un desafío único con el covid. Este año hay canción nueva, es un ánimo distinto escribimos la canción con mi director musical Daniel Moore.

«Creo que esta Navidad es tan diferente, la viviremos de una forma distinta, he cantado muchas canciones y he compuesto muchas con distintas formas de expresión, esta es de amor, con gospel, es espíritu, es nostalgia quizás es de una pareja como diciendo ‘tenemos que enamorarnos nuevamente'», expresó la multiganadora del Grammy y el Billboard.

Consciente de que su clásico de temporada «All I Want Is Christmas Is You» revive cada fin de año y retoma su corona en listas de popularidad, aseguró que no teme a la competencia con sus nuevas composiciones, y con las anteriores, ya que ha hecho más de una treintena sobre la temporada.

«No hay magia, no hay fórmula secreta, no sabemos cómo se hace un éxito, pero amo todo lo que hago de Navidad».

Y con la reedición de su libro, «The Meaning of Mariah Carey», al cual le dedicó tres años para escribir y acaba de reestrenar edición en pasta dura, reiteró que está trabajando en la adaptación fílmica de esta porque le importa qué personajes participarán y respetará las ausencias de ellos.