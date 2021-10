Mantuvo Gates coqueteó con ex empleada de Microsoft

WASHINGTON.- El ejecutivo Bill Gates aparentemente tuvo un comportamiento inapropiado hacia una ex empleada de Microsoft hace varios años a través de correos electrónicos, de acuerdo con un reporte de The Wall Street Journal.

Varios ejecutivos de la compañía le pidieron a Gates hace más de una década, al tiempo en que él era todavía era un empleado y presidía su junta directiva, que dejara de mandarle mensajes a la trabajadora, cuya identidad se mantuvo bajo resguardo.

Fuentes afirmaron que en los correos el empresario, quien en ese entonces ya estaba casado, se mostraba coqueto y hacía propuestas subidas de tono a la empleada.

El entonces asesor general Brad Smith y la entonces directora de personal Lisa Brummel se reunieron con el magnate y le indicaron que el comportamiento era inapropiado, y que debía detenerse.

Gates no negó los intercambios, y más bien confesó que no era una buena idea mantener ese tipo de contacto, por lo que aseguró que se detendría; la situación no pasó a mayores puesto que un comité de la junta concluyó que no habría por qué tomar represalias puesto que no hubo interacción física.

Un portavoz de la firma, Frank Shaw, indicó en 2008, al poco tiempo de que Gates anunciara su jubilación como personal de tiempo completo, que la compañía en general se enteró de los mensajes un año antes, y que en éstos el empresario le proponía a la empleada que tuvieran un encuentro fuera del trabajo.

«Aunque coquetearon, (los mensajes) no eran abiertamente sexuales, pero se consideraron inapropiados», contó Shaw, quien agregó que la trabajadora nunca presentó una queja sobre el incidente.

Bridgitt Arnold, portavoz del magnate, indicó en una declaración escrita que las afirmaciones sobre los correos electrónicos eran rumores falsos, reciclados de fuentes que no poseen conocimiento directo de la situación y que, en algunos casos, tienen importantes conflictos de intereses.

Gates fue director ejecutivo de Microsoft hasta el año 2000, empleado a tiempo completo de la marca hasta el 2008, y presidente hasta el 2014; tuvo un alto desempeño en su junta directiva durante más de cuatro décadas hasta su renuncia, en marzo del 2020.

En el momento en que el famoso dejó su puesto, un comité de la junta contrató a un bufete de abogados para investigar una carta, que data del 2019, en la que una ingeniera alegó que tuvo una relación sexual con Gates.

No obstante, no se trata de la misma mujer a la que se le había advertido al empresario que no persiguiera, dijeron algunas de las personas familiarizadas con el asunto. Shaw indicó que la relación se produjo alrededor del 2002, pero Microsoft no se enteró hasta 2019.

En agosto, el divorcio de Bill Gates y Melinda French Gates finalizó tras 27 años de matrimonio.

Juntos de nuevo… pero por la boda de su hija

Dos meses después de haber terminado su divorcio, Bill Gates y Melinda French Gates se reunieron de nuevo para la boda de su hija mayor, Jennifer, quien contrajo nupcias con Nayel Nassar el pasado sábado en el condado de Westchester, en Nueva York.

«Qué alegría celebrar la luz y el amor de @jenniferkgates y @nayelnassar este fin de semana», tituló Melinda, de 57 años.

«Jenn y Nayel, es imposible expresar con palabras lo feliz que me hace verlos llenos de alegría en el día de su boda», escribió Bill. de 65 años.

«Estoy muy orgulloso de ustedes dos por todo lo que han conseguido en sus vidas hasta ahora y por todo lo que harán con su futuro juntos».