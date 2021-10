Mantiene Lautaro inercia ganadora de Argentina

BUENOS AIRES.- Argentina se impuso 1-0 a Perú para mantener el ritmo positivo en la Eliminatoria a Qatar 2022.

Lautaro Martínez fue el autor del gol del triunfo, esto al cabecear al minuto 43 un centro de Nahuel Molina en el área.

Con la victoria, la Albiceleste se mantuvo en el segundo lugar de la tabla sudamericana con 25 puntos, a seis del líder Brasil. Ambos podrían finiquitar su clasificación al Mundial en la próxima fecha de noviembre. Los primeros cuatro lugares avanzan directo a la Copa del Mundo, mientras el quinto disputa un Repechaje con una Selección de otra confederación.

Argentina, que sigue invicta en el premundial y en esta Fecha FIFA obtuvo siete de nueve puntos disputados, pudo ser empatada al minuto 65 de no ser porque Yoshimar Yotún erró un penal al mandar la pelota al travesaño.

Lionel Messi y compañía volverán a la actividad el próximo 11 de noviembre cuando visiten a Uruguay, para el 16 recibirán a Brasil.

