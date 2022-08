Maluma estrena versión deluxe de «The Love & Sex Tape»

ARCHIVO - Maluma en una sesión de retratos en una función especial de "Marry Me" en el DGA Theater el 8 de febrero de 2022, en Los Angeles. Maluma lanzó la versión deluxe de su álbum “The Love & Sex Tape” el 19 de agosto de 2022.(Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

CIUDAD DE MÉXICO — Maluma tenía muchas ganas de música para los fanáticos del reggaetón «de mata», por lo que lanzó sorpresivamente la versión extendida de su más reciente álbum del género urbano «The Love & Sex Tape».

«No le cuentes a nadie, viene una segunda parte de Sex and Love Tape», dijo con humor en una entrevista por videollamada reciente a propósito de su proyecto estrenado el viernes.

«The Love & Sex Tape Deluxe Edition» incluye las ocho canciones que lanzó en junio junto con tres temas inéditos: «28», «Rulay» y «Clito» con Lenny Tavárez, Dalex y Brray.

«Todo este proyecto de ‘The Love & Sex Tape’ era un proyecto muy personal, soñado, yo quería trabajar con artistas con los que no había trabajado antes en el género del reggaetón», señaló desde el Valle de Guadalupe, en México, tras un concierto en Rosarito.

Sus éxitos «Sobrio» y «Hawái» fueron para Maluma canciones «que me siguieron dando un lugar muy especial en la música pop a nivel mundial, (pero) me sentía que me hacía falta hacer un poco de música para la calle, para los fanáticos del reggaetón, reggaetón de la mata, por eso realicé este mixtape», agregó.

«Nos comemos vivos» con Chencho Corleone, «Mojando Asientos» con Feid, «Sexo sin título» con Jay Wheeler y Lenny Tavárez y «Tsunami» con Arcángel y De La Ghetto son algunos de los temas que había lanzado previamente del álbum.

Con el debut sorpresa de la versión deluxe el astro colombiano estrenó el video musical de «28», creado por su casa productora Royalty Films y fue dirigido por Maluma, cuyo nombre verdadero es Juan Luis Londoño, de la mano de César «Tes» Pimienta.

En el video, cuyo nombre representa la edad actual del cantante, aparece una recopilación de momentos importantes en su vida junto a otras escenas con su familia y su perro Buda, que aparece en la portada del álbum.

«Muy feliz porque por primera vez tengo mi productora audiovisual», resaltó Maluma. «Hemos hecho todos los videos de todo el proyecto de ‘The Love & Sex Tape’… creciendo mi marca como artista y también como empresario que para mí eso es muy importante, seguir saliendo adelante».

Maluma viajó esta semana al Mercedes-Benz Fashion Week México, que por primera vez se realizó en la capital del sureño estado de Oaxaca, para presentar el mezcal Contraluz, del cual es uno de los socios principales.

«Yo siempre he sido muy fanático de la cultura mexicana en todo el sentido de la palabra, no solamente con la música, sino con el tema gastronómico, el tema cultural de México, ha sido muy importante para mí desde los inicios de mi carrera», destacó.

Maluma recordó que probó por primera vez el mezcal cuando una fan le llevó de regalo una botella al aeropuerto de la Ciudad de México. En ese momento le sorprendió su sabor ahumado, muy diferente del tequila, pese a ser elaborados con la misma planta, el agave. Tiempo después el equipo de Contraluz se puso en contacto con Maluma y así surgió su colaboración.

Previo la presentación oficial del mezcal, Maluma viajó a Oaxaca para caminar por los campos de agave y conocer el proceso de destilado de la bebida.

«Quiero meterme en la industria del mezcal porque me parece que tiene un sentido muy importante, no es solamente salir y tomarse unos tragos y ya está, yo siento una conexión espiritual con el mezcal porque sé que es ancestral», señaló.

Recientemente, Maluma se presentó en dos fechas con entradas agotadas en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México como parte de su Papi Juancho World Tour 2022.

«Ver el Palacio de los Deportes las dos noches a explotar porque no le cabía una sola persona, cantando mis canciones desde el principio hasta el final», manifestó. «Fue como recibir ese abrazo enorme de un país».