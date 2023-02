Mahomes y Hurts saben la importancia de su enfrentamiento

PHOENIX.— El entrenador en jefe de los Eagles de Filadelfia Nick Sirianni está emocionado de que los jóvenes que aspiran a jugar fútbol americano en todo el mundo tengan la oportunidad de ver a dos quarterbacks negros enfrentarse por primera vez en el Super Bowl.

También está entusiasmado por el hecho de que verán a dos quarterbacks realmente buenos.

‘Estoy muy emocionado por ambos quarterbacks, y lo que pueden representar para un montón de niños’, dijo Sirianni el lunes en la noche de medios del Super Bowl. ‘No solamente son dos quarterbacks afroamericanos, sino que son dos de los mejores en la NFL este año. Primer equipo All-Pro y segundo equipo All-Pro. Ambos están en el nivel más alto’.

Hay muchas historias para este Super Bowl, pero el duelo entre Jalen Hurts, de Filadelfia, y Patrick Mahomes, de Kansas City, está en primer lugar de la lista.

Mahomes no pasa por alto la importancia del enfrentamiento del domingo en Glendale, Arizona.

‘Pienso mucho en ello’, dijo Mahomes. ‘Los quarterbacks que estuvieron antes que yo, Shack Harris, Doug Williams, que sentaron las bases para que yo esté en esta posición. Es algo que abarca todos los deportes. Si piensas en Jackie Robinson y en quienes rompieron la barrera de color en el béisbol, no estaría aquí parado hoy de no ser por ellos.

‘Tener la suerte de estar en esta posición, y jugar en contra de una gran persona como Jalen, será un momento especial. Me alegro de que estemos aquí hoy, pero ¿cómo podemos seguir avanzando? ¿Cómo podemos motivar a los niños más pequeños que quieren seguir sus sueños de ser quarterbacks?’

Y no sólo se trata de los quarterbacks que están disfrutando del enfrentamiento histórico. El running back Jerrick McKinnon dijo que los jugadores están muy conscientes de lo que están presenciando.

‘Estamos por hacer historia’, dijo McKinnon. ‘Es algo maravilloso. Algo que recordaré y les diré a mis hijos ‘fui parte de eso, me tocó experimentarlo’. Así que es una bendición, Toda esta experiencia es una bendición’.

Además de ser buenos, ambos quarterbacks son duros.

Hurts se perdió dos partidos al final de la temporada con una lesión en el hombro que todavía le molesta. Los Eagles no han tenido que depender de él en dos victorias cómodas en playoffs. Tiene 275 yardas por pase y dos anotaciones. Por tierra, acumuló 73 yardas por tierra y dos anotaciones.

Son números modestos para sus estándares.

Mahomes cojeó con un esguince en el tobillo para ayudar a que los Chiefs vencieran a los Bengals de Cincinnati 23-20 para aparecer en el Super Bowl por tercera vez en cuatro años.

Doug Williams, de Washington, fue el primer quarterback negro en ser titular y ganar un Super Bowl tras la temporada de 1987. Era una época en la que era muy raro ver a un negro como mariscal de campo en la NFL.

Esta temporada — 35 años después — comenzó con 11 quarterbacks negros en la primera semana y culmina con un duelo histórico.

Mahomes podría convertirse en el primero con dos títulos si lleva a los Chiefs a la victoria el domingo. Hurts intenta convertirse en el cuarto quarterback negro que gana un Super Bowl, emulando a Williams, Mahomes y Russell Wilson.

Steve McNair, Colin Kaepernick, Cam Newton y Wilson también fueron titulares y sufrieron derrotas.

Ahora es el turno de un mano a mano entre Hurts y Mahomes.