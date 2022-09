Madre de menor asesinada por militares exige justicia al presidente AMLO

NUEVO LAREDO, Tam.— En medio del llanto de su madre, familiares y amigos y bajo una lluvia que duró el tiempo de su inhumación, el cuerpo de la pequeña Heydi Mariana, fue enterrado en el Panteón Jardín de los Ángeles, dos días después de ser asesinada de un balazo en la cabeza por personal del Ejército Mexicano.

Su madre, Cristina Aracely Pérez Rodríguez, de 26 años, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador se haga justicia, “que por favor escuche, que por favor haga justicia, él es padre, es abuelo, y no creo que sienta el dolor que yo estoy siendo, pero espero me comprenda y me pueda ayudar”.

La afligida madre de familia, quien trabaja como asistente médica en el Hospital General de Zona 11 del IMSS, donde la noche del pasado miércoles recibió el cuerpo inerte de su hija momento después de haber recibido el balazo en la cabeza, agradeció todas las muestra de apoyo de la ciudadanía, y organismos de derechos humanos.

“Quiero justicia, era mi bebé, ella no hacía nada, no hizo nada malo en esta vida, solo vino a traernos alegría, por ella, por su hermanito que está sufriendo mucho, quiero y exijo justicia”, dijo entre llantos Cristina Aracely.

Kevin, de 7 años, cargó el cuerpo de su hermanita Heydi Mariana, luego de recibir el balazo, cuando ambos iban en el automóvil conducido por Griselda Lizeth, de 43 años, esposa de su abuelo y quien se dirigía al IMSS porque la pequeña se sentía mal.

Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, señaló que el Presidente Andrés Manuel López Obrador debe ordenar una investigación imparcial.

“No son ciertos los hechos que está narrando el secretario de la defensa, aquí en Nuevo Laredo en el caso de Heydi Mariana, no hubo ningún enfrentamiento con integrantes del crimen organizado, que sí hubo, fue una persecución a balazos”, señaló Ramos Vázquez.

Destacó que estas persecuciones a balazos, donde solo van disparando los militares en contra de sospechosos es algo que ha ocurrido muchas veces, donde se expone la vida de personas inocentes y se priva la vida a personas inocentes, le pediría al presidente que ordene una investigación imparcial. La SEDENA carece de capacidad e imparcialidad, además le compete a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Destacó que es necesario que vengan a Nuevo Laredo, los visitadores, psicólogos y peritos de la CNDH, “y si es necesario iremos a tocarle la puerta a al Presidente Andrés Manuel López Obrador, para exigir justicia, para que este crimen no quede impune como ha ocurrido en otros casos”.

El cuerpo de la pequeña Heydi Mariana fue inhumado bajo una intensa lluvia, después de una misa de cuerpo presente en la iglesia de Nuestra Señora de San Juan, pasando el cortejo fúnebre frente al kínder donde estudiaba y su domicilio, para luego ser llevado al Panteón Jardín de los Ángeles.