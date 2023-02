Machado rescindirá contrato con Padres tras la temporada

Manny Machado indicó que tiene intención de ejercer su opción de rescisión de contrato con los Padres de San Diego tras la temporada.

Machado firmó un acuerdo de 10 años y 300 millones de dólares con los Padres en febrero del 2019, el trato le daba la opción de rescindir para convertirse en agente libre tras esta temporada. El tercera base, quien cumple 31 años en julio, renunciará a 150 millones de dólares de un salario de 30 millones anuales hasta el 2028.

‘Obviamente el equipo sabe en dónde me encuentro’, le comentó Machado a los reporteros en el entrenamiento de primavera de los Padres en Peoria, Arizona. ‘Creo que expresé que rescindiría tras esta temporada. Pero mi atención no está en el 2024, mi atención está en el 2023’.

En su momento el contrato de Machado representó un récord para un agente libre y el segundo más grande en las Grandes Ligas detrás de los 325 millones de Giancarlo Stanton. Pero ahora está empatado con 11mo más alto.

Elegido seis veces al Juego de Estrellas Machado viene de terminar segundo en la votación al MVP de la Liga Nacional. Tuvo un promedio de bateo de .298, con 32 jonrones, 102 remolcadas, así como un porcentaje en base de .366 y porcentaje de slugging de .531.

Ayudó a los Padres a terminar con marca de 89-73 y alcanzar la serie de campeonato de la NL que perdieron con los Filis.

SE PIERDE EL CLÁSICO MUNDIAL

El zurdo de los Dodgers de Los Ángeles Clayton Kershaw indicó que no lanzará con Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol y consideró la situación ‘muy decepcionante’.

‘Probablemente mi última oportunidad de hacerlo, entonces realmente quería hacerlo, pero simplemente no funcionó por algunas razones’, le dijo Kershaw a los reporteros el viernes durante el campamento de los Dodgers en Glendale, Arizona.

El tres veces ganador del Cy Young no especificó que es lo que no le ha permitido participar.

SIN RENCOR

Josh Rojas de los Diamondbacks de Arizona dijo que no hay malos sentimientos con el equipo tras perder su audiencia de arbitraje esta semana Rojas recibirá 2.575.000 dólares y no los 2,9 millones que pidió.

‘Definitivamente hay algo en juego con los números, algunas cosas que ponen ahí con las que estás en desacuerdo, pero para eso están’, admitió.

TENSIÓN EN EL TENDÓN

El retorno del derecho de Atlanta Michael Soroka fue demorado por una tensión en el tendón de la corva izquierdo. El mánager Brian Snitker le informó a los reporteros el viernes que Soroka fue retenido como precaución tras reportar al campamento con un problema en el tendón de la corva.

CORTÉS LANZA

El zurdo de los Yanquis de Nueva York Néstor Cortés tuvo una sesión de 24 lanzamientos en el bullpen, tras 10 días de no lanzar debido a una tensión en el tendón de la corva derecho. Cortes es optimista de que estará listo para el 30 de marzo.