Luisito Comunica le da voz al juego de su infancia, “Sonic”

CIUDAD DE MÉXICO.-A Luisito Comunica una noticia lo sorprendió mientras viajaba en India: en el imaginario del director Jeff Fowler, la voz de Luis Villar sonaba ideal para darle vida a uno de los icónicos personajes de los años 90.

Cuando el youtuber recibió la propuesta de interpretar a Sonic en la nueva película de Paramount, la idea lo sedujo.

“Me llegan muchas propuestas y al principio lo vi como una que simplemente llegan pero me interesó mucho e hice casting, al salir, pensé que no me iban a hablar”, contó.

Luisito sintió lejana la posibilidad de incursionar en una rama en la que nunca antes había experimentado: el doblaje, así que siguió con su vida y se fue de viaje.

“Recuerdo que estaba en India con un amigo, viajando en un taxi y de repente me hablan de mi agencia y me dicen: ‘oye, que sí les gustó cómo queda tu voz y que sí te quieren dar el papel; me sorprendió mucho pero me puse muy contento”.

Sonic, el pequeño erizo azul de Sega forma parte de los recuerdos de infancia del viajero.

Al enterarse su padre de que sería Luis quien interpretaría a Sonic, le trajo desde su antigua casa en Puebla, una pequeña figura del personaje con el que jugaba de niño.

“En general tengo un chorro de recuerdos con Sonic cuando era pequeño, por ejemplo, me recuerdo yo jugando en el Sega dreamcast que era una consola de videojuego, en la sala de la casa de mis primos”.

Una vez que asumió el reto, Luis tuvo que aprender a vocalizar y entonar sus diálogos. Algunas líneas hubo que repetirlas hasta 18 veces y aunque él reconoce que es bueno hablando frente a una cámara, esta experiencia le dejó una lección.

“Lo más difícil fue trabajar con la garganta porque grabas largas horas, haciendo muchas repeticiones; el director me enseñó a entonar pero sí cansa la garganta y entiendes la importancia de cuidarte, los que se dedican a eso de manera profesional sí que se deben de estar cuidando constantemente”.

Al joven de 28 años no le preocupan las críticas que recibe por no tener experiencia como actor de doblaje, asegura que la crítica no es nueva para él y considera acertado recurrir a personas famosas que den voz a los personajes del cine.

La cinta se estrena el 14 de febrero y además de la voz de Luisito, el locutor Mario Castañeda dará voz al villano Robotnik.