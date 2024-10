Luis Suárez provoca un terremoto en Uruguay con duras críticas a Bielsa de cara a nuevas fechas FIFA

El delantero, de 37 años y máximo goleador del conjunto nacional, detalló en una entrevista con DSports que los reclamos hacia Bielsa se deben a la parte humana y el trato brindado a los jugadores y funcionarios del Complejo Uruguay Celeste. Las declaraciones han provocado revuelo en el país y destapó una olla de presión a las puertas de una nueva doble fecha de Eliminatorias.

La situación ha escalado a tal punto que varios futbolistas llegaron a plantear abandonar la selección.

“En la Copa América hubo compañeros que plantearon hasta ‘Luis, juego la Copa América y no juego más’. Compañeros. Y vos te ponés a pensar y decís: ‘Estamos llegando a un punto difícil’”, dijo sobre las “dolorosas situaciones” en el torneo continental. Los roces, continuó, “seguirán pasando y los jugadores van a llegar a un límite de que van a explotar”.

El delantero del Inter Miami, que se retiró de la Celeste hace un mes luego del partido contra Paraguay en la eliminatoria sudamericana, denunció las supuestas órdenes de Bielsa de que el elenco no se detuviera para hablar con aficionados hasta la falta de tacto con sus comandados durante las concentraciones de la selección uruguaya.

“Ves que los jugadores van y no disfrutan. Ves que en sus equipos se divierten, sonríen y no lo hacen en la selección, no lo están disfrutando. Me duele eso que está viviendo la selección”, señaló.

Entre las fricciones vividas en la Copa América el exjugador Barcelona mencionó una conversación que tuvo con Bielsa para exponer el malestar en el banquillo, ocasión que aprovechó para asegurar al entrenador que, pese a ello, el equipo lo apoyaba y respetaba sus decisiones. “No me contestó nada a los cinco minutos que hablé. No conseguí ninguna respuesta. A partir de ahí acepté que tenía que quedarme callado”.

Bielsa, de 69 años, llegó al banquillo uruguayo en mayo del año pasado con un contrato que se extiende hasta después del Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos. Su largo historial como entrenador incluyen a las selecciones de Argentina y Chile, así como clubes como el Athletic Bilbao, Leeds y Olympique Marsella.

Al frente de Uruguay, el argentino logró el tercer puesto en la Copa América tras vencer a Canadá en los penales y tiene a la Celeste en la tercera casilla en la clasificación de las eliminatorias mundialistas, con 15 puntos, tan solo una menos que el segundo clasificado Colombia y a tres del líder Argentina.

Pese a los buenos resultados en la cancha, entre bambalinas impera el áspero trato con el plantel, según Suárez. Durante la convivencia en Estados Unidos, el atacante aseguró que “muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día”. “Ni saludaba”.

Detalló también la tensión en torno a la situación de Agustín Canobbio, quien no volvió a figurar en las convocatorias de Uruguay tras manifestar su enojo en el último partido de la Copa América por sentirse “maltratado” por Bielsa. “A un jugador que está en los 26 convocados de una Copa no lo podés hacer partícipe como si fuese un sparring. Eso molesta, lo entiendo a Agus en esta. Bastante se contuvo y es normal que llegara a esa situación”, evaluó Suárez.

Igualmente se refirió a un altercado entre el técnico argentino y el delantero Darwin Núñez, blanco de duros comentarios del seleccionador durante el descanso de un partido contra Argentina en La Bombonera. “Lo vi a Darwin lagrimeando y le dije: ‘vos estás acá por mérito tuyo, por lo que trabajás, sos goleador y sos el mejor. Por eso cuando hizo el gol fui el primero al que saludó”.

Posteriormente, reveló que coincidió en el pasillo con Bielsa, quien respaldó su decisión. “Después del triunfo, Bielsa me saludó y me dijo: ‘¿sabés que pasa? Si no le hablo así… Viste lo que corrió en el segundo tiempo”.

El máximo goleador de Uruguay denunció además que, en el Complejo Uruguay Celeste, a los trabajadores no se les permite tener contacto con los jugadores por fuera de lo que implica su tarea, y aseguró que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) está al tanto de la incomodidad de los futbolistas.

“Me duele que lo diga yo, pero lo permitieron (Ignacio) Alonso (presidente de la AUF) y (Jorge) Giordano (gerente de Selecciones Nacionales). Fueron ellos los que le dieron esa autoridad para tener ese trato con el personal”, espetó.

Preguntado sobre por qué decidió hablar sobre todo esto ahora, Suárez explicó que desde hace tiempo quería expresarse pero no encontró el momento correcto hasta que tomara una decisión sobre su futuro en el combinado uruguayo, ya que no quería ser “partícipe de un problema”. Sin embargo, las palabras de Bielsa sobre él en su última conferencia, donde alabó sus cualidades y forma de juego, le han chocado, ya que, a nivel interno, nunca le llegó comentarios o cumplidos similares.