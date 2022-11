Luis Estrada defiende llegada a cines de ‘¡Que viva México!’

CIUDAD DE MÉXICO.- “Me endrogué para toda la vida”, dice Luis Estrada al hablar sobre “¡Que viva México!”, su más reciente película, que está recuperando económicamente de Netflix.

La cinta, que estaba anunciada para ser estrenada en la plataforma el próximo día 16, ya es del productor y realizador, quien ahora buscará a quien la distribuya en cines mexicanos, de EU y la mayor cantidad de países posibles, en un plazo que espera no pase del próximo año.

Netflix hizo oficial este miércoles, por medio de un comunicado, la decisión entre ambas partes: “Nos entusiasma trabajar con el maestro Luis Estrada en su nueva película ‘¡Que Viva México!’ No obstante, en las últimas semanas el director y productor ha expresado su interés en implementar una estrategia de distribución distinta a la pactada. Queremos honrar dicha visión, por lo que hemos acordado revertirle los derechos de la película”, se lee.

Desde antes de la pandemia, Netflix se había acercado a Estrada para que les realizara una serie, pero él siempre se negó. Luego de que la llegada del Covid-19 frenara una primera fecha de rodaje de “¡Que viva México!”, cayéndose el proyecto, la empresa volvió a buscarlo para decirle que deseaban trabajar con él, así que Estrada les mostró su trabajo y aceptaron.

Durante el segundo semestre del año pasado, en Real de Catorce, llevando en el elenco a Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Alfonso Herrera, Ana de la Reguera y Ana Martín, comenzó el rodaje del filme, que aborda la política, la religión y la familia desde la sociedad mexicana.

“Trabajar con Netflix ha sido un verdadero placer, (fueron) respetuosos de mi trabajo, no me pidieron mover ninguna coma, no me pidieron ni un cambio en la edición”, aclara.

Terminada, llegó el tema de la exhibición en salas, lo cual marcó el inicio de desavenencias entre ambas partes. El tráiler oficial marcaba estreno en pantalla grande este jueves, por lo que sólo estaría disponible dos semanas antes de su llegada al streaming.

“Desde un principio habíamos hablado siempre que la película iba a tener un estreno en cines selectos similar a otras películas que ha tenido la plataforma. Yo esperaba que fuera el mayor número posible, cuando llega ‘Bardo’ (de Alejandro González Iñárritu), que salió en más de 500 pantallas y arribará a la plataforma en diciembre.

“Entonces dije qué pasó, ¿a veces no se puede y a veces sí? Dijeron que era una decisión que se había tomado en otros niveles y dije que no estaba de acuerdo. A nuestro romance infinito le acababa de salir un chipote y todo mexicanos sabe que lo que es parejo no es chipotudo, si todos somos coludos, todos coludos, si todos rabones, todos rabones. Y a partir de ahí empezó negociación para ver que vías diferentes podían darse. Dije ‘no estoy contento’, busquemos otras opciones'”, cuenta.

En la plataforma, a la que considera Estrada su casa, están todas las películas del director. “¡Que viva México!”, con una duración de tres horas, llegará cuando acabe su corrida comercial.

“Yo no hago tv movies”, subraya el creativo, “el cine se ve mejor en el cine”.

Hijo del también director José Estrada, Luis prácticamente nació y creció en una sala. La pandemia afectó a los cines, pero sobre todo, al cine mexicano que llevaba buenas cifras y no se ha recuperado.

“Están los blockbuster llenos de ‘Avengers’ y sus derivados, pero el público para cine mexicano no se ha recuperado. Espero que esta película retome ese romance con los espectadores y aporte un granito de arena para eso, regrese masivamente a los cines y bueno, también está pensada para los chicanos, por eso quiero el estreno más grande que se pueda en EU”, concluye.